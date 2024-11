Gazzelle, testo e significato di Come il pane, il nuovo singolo

Fonte: IPA Gazzelle

Dopo il successo di sul palco del teatro Ariston, Gazzelle torna con un nuovo singolo. La canzone si chiama Come il pane, e accentua l’attesa delle due incredibili date che il cantante terrà nel 2025 a allo Stadio San Siro di Milano e al Circo Massimo di Roma. Scopriamo testo e significato del pezzo.

“Come il pane”, significato della canzone di Gazzelle

Gazzelle torna con un nuovo, romanticissimo pezzo. Il cantante romano, uno dei più apprezzati del panorama musicale Indie, ha vissuto un anno davvero proficuo per la sua carriera. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo in cui ha potuto portare la sua Tutto qui e l’uscita di Mezzo secondo, il brano che ci accompagna fin da maggio, Gazzelle torna a farci emozionare con Come il pane.

Il brano, in rotazione radiofonica a partire dal 29 novembre, ma che i fan hanno già potuto ascoltare in anteprima durante la semifinale di X Factor, ci riporta nel suo immaginario romantico e malinconico.

Il pezzo si concentra su quelle bugie che siamo soliti raccontarci per cercare di stare meglio. Una rete di sicurezza che, però, spesso non è sufficiente per evitare quello che deve succedere. Le cose cambiano, le persone anche, e noi possiamo solo provare a proteggerci.

Una ballad che, col suo testo pieno di immagini vivide, riesce a emozionare già dai primi versi. Parlando del pezzo, Gazzelle ha raccontato di averlo scritto di getto, come se il testo fosse un lavoro di tutta una vita. “Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto ‘2.40’” .

“Come il pane”, testo della canzone di Gazzelle

Ogni tanto guardo il cielo

Ogni tanto sembra lui che guarda me

E mi nascondo nella metro

Mi nascondo sotto l’albero più grande che ci sia

Ogni tanto guardo te

Che hai due occhi come il mare

Troppo pieni da svuotare

Ma adesso

Ma adesso non c’è niente che cambierei

Ed ogni sbaglio lo rifarei

Ed ogni notte io dormirei

Accanto ai tuoi occhi lucidi

Ma poi di nuovo non capirei

E tu diresti che è tutto ok

E io farei ancora finta

Di stare bene comunque

Comunque

Ogni tanto guardo il mondo

Quanti artisti pronti a vendersi per poco cash

Non capisco fino in fondo

Quanto valgono i miei sogni e quanto in generale valgo io

Ogni tanto guardo te

Che hai due occhi come il pane

Troppo buoni da sprecare

ma adesso

Ma adesso

Ma adesso non c’è niente che cambierei

Ed ogni sbaglio lo rifarei

Ed ogni notte io dormirei

Accanto ai tuoi occhi lucidi

Ma poi di nuovo non capirei

E tu diresti che è tutto ok

E io farei ancora finta

Di stare bene comunque

Comunque

Ma adesso non c’è niente che cambierei

Ed ogni sbaglio lo rifarei

Ed ogni notte io dormirei

Accanto ai tuoi occhi lucidi

Ma poi di nuovo non capirei

E tu diresti che è tutto ok

E io farei ancora finta

Di stare bene comunque

Comunque

Comunque

Comunque

Comunque