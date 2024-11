XF, la semifinale: il trionfo di Lauro e l’incoerenza di Agnelli. Le pagelle

Fonte: IPA XF 2024, la semifinale

Diciamolo subito: il vero vincitore di XF 2024, edizione che grazie ad una giuria rinnovata e azzeccata ha visto risorgere il programma (la semifinale di ieri è stata la più vista delle ultime 4 stagioni: 744mila spettatori tv medi) dati e puntate alla mano, è senza dubbio il cow boy dal cuore gentile e dall’Hey Baby e sono basito facile Achille Lauro. Empatico con i suoi talenti, galantuomo con le colleghe e rispettoso con i colleghi (anche quando attaccato da più fronti), Achille ha dimostrato come, a dispetto delle previsioni, scelte semplici e cucite addosso ai ragazzi, e non troppo sofisticate, mosse dal desiderio di sfoggiare cultura, siano la chiave del successo di questo programma. E del suo. Unico giudice ad arrivare in finale con la squadra intatta: Les Votives, Patagarri e Lorenzo Salvetti che si scontreranno contro l’unico superstite di tutti gli altri tre giudici, quella Mimì di Manuel troppo brava per non arrivare in finale, ma forse non valorizzata abbastanza dal suo giudice.

E così la semifinale, tra doppie eliminazioni, doppi sensi (“Che posizione di danza è quella?” chiede Paola a Damiano dei PUNKCAKE in tutù “Il 69 amore” ) e doppie rosicate – di Manuel e Jake contro Lauro, ormai si era capito, e di di Francamente contro la discriminazione di genere, si legga sotto – sono stati decretati i finalisti, che a Napoli, in piazza Plebiscito si contenderanno il primo posto e l’ambito contratto discografico con la Sony. Le pagelle

Manuel, peccato l’incoerenza: 6

Continuiamo a pensare che sia un giudice bravissimo e preparato, ma non sempre le sue assegnazioni sono state azzeccate. Tanto che cavalli di razza come Mimì sono finiti al ballottaggio. E il suo tallone d’Achille, in tutti i Live, è stato proprio Achille, che partito in sordina, ha dimostrato di saperci fare assai come giudice. Lui non l’ha digerita, ci ha provato in tutti i modi a ha tacciarlo di incoerenza, di mancanza di coraggio (se i PUNKCAKE fanno i PUNKCAKE va bene, se i Patagarri fanno i Patagarri no) . In semifinale sostiene che Caruso di Dalla assegnata al giovane Lorenzo Salvetti sia una scelta sbagliata, perché l’immaturità e la differenza di levatura artistica sono evidenti. Salvo poi assegnare a Mimì Strange Fruit di Billie Holiday, brano di denuncia del 1939, contro i linciaggi dei neri nel sud degli Stati Uniti e Mi sei scoppiato dentro al cure, del 1966, di Mina. Robetta, insomma. La coerenza, quella sconosciuta.

Jake, senza cappello e più a nudo guadagna punti: 7

Anche Jake nelle scorse puntate aveva fatto comunella con Manuel nel pungolare Achille, in questa, avendo forse capito che ormai i giochi erano fatti, si è lasciato andare. Ha tolto il capellino e si è mostrato nella sua nudità, fisica e umana. Ne è venuto fuori il bellissimo e autentico rapporto instaurato con Francamente, quid che l’ha reso più simpatico a tutti. Perché in effetti, Francamente docet, Jake è uscito dallo stereotipo del rapper machista e sessista. “Potevi scegliere tre giovani maschi alfa, hai puntato su una donna, lesbica, di 30 anni”. Chapeau

Achille, semplicità, umiltà, beltà: 10

Lo abbiamo già detto, è lui la vera scoperta e vincitore morale di XF. Umile, gentile con tutti, simpatico. Viene il dubbio (è venuto sicuramente ai colleghi e qualcuno sui social lo ha anche scritto) che il pubblico abbia votato più il giudice che i suoi cantanti. In realtà, Achille aveva una squadra fortissima, tra talenti indiscutibili – Les Votives– , cavalli pazzi ma irresistibili – Patagarri – e potenziali teen idol – Lorenzo Salvetti- che ha saputo valorizzare al meglio. Facciamocene una ragione.

Gazzelle: XF o riunione di condominio? Voto non pervenuto

Arriva, senza manco togliersi la giacca, con lo stesso entusiasmo di quando ci aspetta la riunione di condominio – “Gazzelle come alle riunioni su teams: arrivo, faccio il minimo, sono stanca, me ne vado”, cit Twitter – , canta un canzone, tra l’altro bellissima (ma che somiglia pericolosamente a Se è vero che ci sei di Antonacci) e a domanda di Giorgia “Ora andrai in tour?” Risponde serafico: “No, ora mi riposo”. Applausi

Patagarri, Elvis in gita nei Balcani. 8

I Patagarri fanno sempre i Patagarri, e per fortuna, perché questo è il loro XF. Personalizzano tutto ma lo fanno benissimo. Irresistibili, babyyyyy.

Mimì, con Mina ci entra e spacca il cuore. 9

Dopo l’intensa ma ancora una volta (troppo) difficile Billie Holiday Manuel capisce che deve giocarsi il “caricone” e le assegna Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina. E ovviamente spacca. Ma non si poteva fare prima?

PUNKCAKE, il ritorno alla sagra del fagiolo zolfino 8

Una band di matti veri, che ha divertito e si è divertita. Nessuno di aspettava che arrivassero fino alla semifinale, nemmeno loro e manco il loro giudice. È stato tutto un regalo, ma, oggettivamente, non potevano andare oltre. Travestimenti, linguacce, e imitazioni di Sid Vicious avevano dato. Eppure hanno lasciato il segno più di vincitori delle passate edizioni. Per loro XF è stata una incredibile vetrina. Potranno anche tornare alla sagra del fagiolo zolfino, ma con un curriculum di tutto rispetto. Daje Punkcake!

Francamente: la più talentuosa e “arrabbiata”. 8

Una dei talenti indiscussi del programma, data per finalista (se non vincitrice, da noi di sicuro) e forse per questo la sua eliminazione ha lasciato l’amaro in bocca, a lei per prima. Prende il microfono e si lancia in una invettiva femminista: “Se su questo palco sono in ballottaggio due ragazze, significa che alla finale ci sarà una sola donna e questa è una grande sconfitta del programma. Le quote rosa continueranno a essere in minoranza sempre”. Ovazione del pubblico e applausi dei giudici. In rete, però molti tacciano il discorso di essere fuori luogo e pretestuoso. Ma anche irrispettoso verso i ragazzi arrivati in finale, come se la loro vittoria non fosse meritocratica ma dettata da logiche maschiliste e viziate dal pregiudizio. Francamente, era evitabile. Ma Francamente, di lei sentiremo ancora molto parlare. Scommettiamo?

Les Votives, talenti veri e vincitori predestinati 9

Che vuoi dire a ‘sti ragazzi? Fanno tutto straordinariamente bene, dal soul di Amy Winehouse al melodico di Mia Martini, dal rock di Mighty Real al pop. Non stonano mai, non sbagliano mai. Versatili e tres chic.