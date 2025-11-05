Giorgia pubblica G, il nuovo album: tutte le canzoni e il feat con Blanco

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Giorgia, tutto sul nuovo album: le canzoni

Si intitola G il nuovo album di Giorgia: una sola lettera che diventa manifesto di un ritorno artistico potente e personale. Dopo aver esplorato anche il mondo televisivo, la cantante torna a rimettere la musica al centro con un progetto che intreccia rinascita, ricerca sonora e grandi firme d’autore.

Tra queste, c’è anche Blanco, non solo penna, ma voce nel disco, in un incontro che unisce due generazioni e richiama un grande successo sanremese.

Giorgia pubblica “G”, il nuovo album

G segna il ritorno di Giorgia in un album di inediti attesissimo, simbolo di una vera e propria rinascita musicale. In un periodo in cui le dinamiche e i gusti musicali cambiano velocemente e in modo radicale, la cantante torna con un progetto che racconta trasformazione e consapevolezza: cambiare senza snaturarsi, evolversi restando autentica.

L’album, in uscita il 7 novembre, porta con sé un sound più contemporaneo e una scrittura che si apre al dialogo generazionale: non a caso, tra le firme dei brani ci sono nomi di punta della nuova scena autorale italiana, da Calcutta a Davide Petrella, passando per Dardust e Gaetano Scognamiglio.

“In passato credevo di poter dare più da sola. Invece è come dice Mina: scegliere la canzone adatta e farla tua, è come scriverla. C’è stato un momento in cui ho pensato di fare altro, la tv magari, poi il mio nuovo team mi ha presa per mano e riportata alla musica. Mi sono affidata alla scrittura contemporanea di giovani autori: ci sono tante parole e pochi spazi per i respiri. Ho dovuto lavorare con umiltà sulla voce” ha raccontato in un’intervista a Il Corriere della Sera.

In totale i brani sono dodici, tra cui La cura per me, il pezzo scritto da Blanco e presentato da Giorgia sul palco di Sanremo, e Golpe, scelto come primo singolo estratto.

Nel frattempo, Giorgia continua a restare vicina alla musica anche fuori dal circuito discografico: è infatti al suo secondo anno come conduttrice di X Factor, ruolo che ha permesso ai fan di vederla anche nei panni di padrona di casa di un format amatissimo.

Blanco, la collaborazione con Giorgia

L’album si apre e si chiude in modo ciclico, come un racconto che torna al punto di partenza per svelarne un nuovo significato.

La prima traccia è La cura per me, il brano presentato a Sanremo e scritto da Blanco, mentre l’ultima è la versione in duetto dello stesso pezzo, registrata insieme a lui per il disco: una chiusura che completa il cerchio e rende ancora più evidente la connessione artistica tra i due.

Parlando del brano, Giorgia ha spiegato: “Lui l’ha scritta per me. Quando ho sentito la sua voce strappata, mi è venuto in mente di farla insieme nella serata dei duetti. Ma Sanremo non era il momento per Blanco, stava lavorando a un altro progetto. Poi abbiamo trovato la chiusura giusta: non ‘solo tu sei la cura per me’, ma ‘non sarò mai più sola per me’. Un piccolo tocco di indipendenza per far passare il messaggio di non delegare a qualcun altro la propria esistenza”.

Così Blanco diventa doppia presenza nel disco: prima come autore solitario, poi come voce che torna, riapre il brano e lo trasforma, dandogli una nuova prospettiva emotiva.

“G”, la lista completa delle canzoni nell’album

Qui la lista completa delle canzoni contenute in G:

La cura per me

Golpe

Tra le lune e le dune

Carillon

Corpi celesti

Paradossale

Rifare tutto

Sabbie mobili

L’unica

Odio corrisposto

Niente di male

La cura per me (feat. Blanco)

