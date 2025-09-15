Giorgia, esce Golpe: significato e autori speciali del nuovo singolo

Il testo e il significato di Golpe, il nuovo singolo di Giorgia pronto a scalare le classifiche e conquistare tutti.

IPA Giorgia

Si intitola Golpe il nuovo singolo di Giorgia pronto a scalare le classifiche. Una canzone potente che arriva dopo un anno ricco di riconoscimenti e grandi successi. Golpe uscirà il prossimo venerdì 19 settembre, ma è stato presentato in anteprima, completamente a sorpresa, sul palco dei Tim Music Awards.

Golpe, il nuovo singolo di Giorgia

Golpe è una ballata pop intensa e potentissima, frutto della collaborazione fra Giorgia e altri autori di talento come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, con la produzione di Dardust. Nel frattempo si avvia alla conclusione Come saprei live 2025, il tour con cui Giorgia ha celebrato trent’anni di Come saprei, il suo iconico brano. L’appuntamento è per il 16 e il 26 settembre presso la Reggia di Caserta.

Sul palco insieme alla cantante artisti straordinari come Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari e Valentina Sgarbossa.

Il 2025 è stato un anno di grandi successi per Giorgia, una fra le cantanti più amate della musica italiana. Il suo singolo presentato a Sanremo, La cura per me, ha ottenuto la certificazione Platino, scalando le classifiche e restando ai vertici per ben 12 settimane con più di 130 milioni di stream globali. Giorgia inoltre è stata l’unica artista donna a entrare nella Top 30 degli italiani più ascoltati nel mondo. Dopo “La cura per me”, è tornata in radio con “L’Unica”, altro successo che ha scalato rapidamente le classifiche. E mentre si prepara a tornare live nei palasport da novembre, è tornata alla conduzione di X Factor 2025, dove guida il talent show con il suo stile inconfondibile.

Il testo di Golpe, la nuova canzone di Giorgia

In qualche modo sono scelte tue

Anche se quasi sempre

Le abbiamo prese in due

Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola

Mi hai detto “non fa niente,

non dire una parola”

E non è facile guardare sotto

Se è troppo alto

E non è facile guardare il buio

Se il buio è tanto

Perché non vieni a prendermi

Nessuno sa quanto è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi guardi più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai, come fai

Quando piove

Come fai, come fai

Quando piove

Guardo le cose come se fossi te

Ma quando il sole torna

Poi ritorno me

Stanotte il cuore mi è finito in gola

E quando va così

Non passa neanche un’ora

E non è facile guardare sotto

Se è troppo alto

E non è facile guardare il buio

Se il buio è tanto

Perché non vieni a prendermi

Nessuno sa quanto è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi inquadri più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai, come fai

Quando piove

Come fai, come fai

Quando piove

E io no, non lo so mai

Quando piangi come fai, sai

Mentirsi è una pistola

Tra i palazzi della scuola

E non dirmi che non piangi mai

Con quegli occhi che mi fai

Sai, mentirsi è una pistola

Il cuore mi è finito in gola

Perché non vieni a prendermi

Nessuno sa quanto è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi inquadri più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai, come fai

Quando piove

Come fai, come fai

Quando piove

Se in qualche modo sono scelte tue

Non me ne frega niente