Giorgia, esce Golpe: significato e autori speciali del nuovo singolo

Si intitola Golpe il nuovo singolo di Giorgia pronto a scalare le classifiche. Una canzone potente che arriva dopo un anno ricco di riconoscimenti e grandi successi. Golpe uscirà il prossimo venerdì 19 settembre, ma è stato presentato in anteprima, completamente a sorpresa, sul palco dei Tim Music Awards.
Golpe, il nuovo singolo di Giorgia
Golpe è una ballata pop intensa e potentissima, frutto della collaborazione fra Giorgia e altri autori di talento come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, con la produzione di Dardust. Nel frattempo si avvia alla conclusione Come saprei live 2025, il tour con cui Giorgia ha celebrato trent’anni di Come saprei, il suo iconico brano. L’appuntamento è per il 16 e il 26 settembre presso la Reggia di Caserta.
Sul palco insieme alla cantante artisti straordinari come Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari e Valentina Sgarbossa.
Il 2025 è stato un anno di grandi successi per Giorgia, una fra le cantanti più amate della musica italiana. Il suo singolo presentato a Sanremo, La cura per me, ha ottenuto la certificazione Platino, scalando le classifiche e restando ai vertici per ben 12 settimane con più di 130 milioni di stream globali. Giorgia inoltre è stata l’unica artista donna a entrare nella Top 30 degli italiani più ascoltati nel mondo. Dopo “La cura per me”, è tornata in radio con “L’Unica”, altro successo che ha scalato rapidamente le classifiche. E mentre si prepara a tornare live nei palasport da novembre, è tornata alla conduzione di X Factor 2025, dove guida il talent show con il suo stile inconfondibile.
Il testo di Golpe, la nuova canzone di Giorgia
In qualche modo sono scelte tue
Anche se quasi sempre
Le abbiamo prese in due
Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola
Mi hai detto “non fa niente,
non dire una parola”
E non è facile guardare sotto
Se è troppo alto
E non è facile guardare il buio
Se il buio è tanto
Perché non vieni a prendermi
Nessuno sa quanto è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai, come fai
Quando piove
Come fai, come fai
Quando piove
Guardo le cose come se fossi te
Ma quando il sole torna
Poi ritorno me
Stanotte il cuore mi è finito in gola
E quando va così
Non passa neanche un’ora
E non è facile guardare sotto
Se è troppo alto
E non è facile guardare il buio
Se il buio è tanto
Perché non vieni a prendermi
Nessuno sa quanto è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi inquadri più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai, come fai
Quando piove
Come fai, come fai
Quando piove
E io no, non lo so mai
Quando piangi come fai, sai
Mentirsi è una pistola
Tra i palazzi della scuola
E non dirmi che non piangi mai
Con quegli occhi che mi fai
Sai, mentirsi è una pistola
Il cuore mi è finito in gola
Perché non vieni a prendermi
Nessuno sa quanto è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi inquadri più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai, come fai
Quando piove
Come fai, come fai
Quando piove
Se in qualche modo sono scelte tue
Non me ne frega niente