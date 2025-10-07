Giorgia annuncia G, il nuovo album. Emma: “Una signora si è sentita male. Io”

IPA Giorgia annuncia l'uscita del suo nuovo album di inediti

Un annuncio che sa di emozione e bellezza, accolto dai fan con grande entusiasmo. Giorgia torna con un nuovo album, intitolato G, in uscita il prossimo 7 novembre. Un progetto di inediti che segna un ritorno attesissimo per la cantante romana, a quasi dieci anni di distanza da Oronero, uscito nel 2016 e certificato Doppio Platino.

Neanche a dirlo, l’annuncio condiviso su Instagram dalla stessa Giorgia è diventato immediatamente virale, anche grazie ai commenti di amici e colleghi. Su tutti spicca quello di Emma Marrone, che ha commentato con grande ironia: “Una signora si è sentita male. Io”.

La nuova, emblematica copertina di Giorgia

Il nuovo lavoro di Giorgia si presenta con un titolo conciso e potente: G. La sua iniziale, una sola lettera per racchiudere una storia di musica e voce lunga e in continua evoluzione, che finalmente culmina in un nuovo progetto tanto atteso dai fan della cantante.

Bisogna aspettare il prossimo 7 novembre, ma è già sulla bocca di tutti, anche grazie all’annuncio che la stessa Giorgia ha condiviso su Instagram. La copertina dell’album, realizzata in un elegante e suggestivo bianco e nero, mostra la cantante col volto in ombra, avvolta in una sorta di armatura piumata ma con i capelli al vento. Salda ma in movimento, forte ma anche vulnerabile. Proprio come lei.

Golpe, il primo singolo

In attesa di scoprire gli inediti dell’album, Giorgia – attualmente impegnata alla conduzione di X Factor – ha lanciato il primo singolo lo scorso 19 settembre. Si tratta di Golpe, che ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 ed è diventato il primo caso dell’anno di un’artista donna a conquistare la prima posizione nel primo giorno di programmazione radiofonica.

Un successo che è merito della magistrale interpretazione di Giorgia, ma non solo. La cantante vanta la collaborazione di una squadra creativa semplicemente perfetta: il brano è stato scritto da autori di altissimo calibro come Calcutta, Davide Petrella, Dardust e Gaetano Scognamiglio, con la produzione curata sempre da Dardust (al secolo Dario Faini).

Qui il testo completo della ballata d’autore:

In qualche modo sono scelte tue

Anche se quasi sempre le abbiamo prese in due

Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola

Mi hai detto, “Non fa niente, non dire una parola”

E non è facile guardare sotto se è troppo alto

E non è facile guardare il buio se il buio è tanto

Perché non vieni a prendermi?

Nessuno sa quant’è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi guardi più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai? Come fai quando piove?

Come fai? Come fai quando piove?

Guardo le cose come fossi te

Ma quando il sole torna, poi ritorno in me

Stanotte il cuore mi è finito in gola e quando va così

Non passa neanche un’ora (non passa neanche un’ora)

E non è facile guardare sotto se è troppo alto

E non è facile guardare il buio se il buio è tanto

Ah

Perché non vieni a prendermi?

Nessuno sa quant’è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi guardi più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai? Come fai quando piove?

Come fai? Come fai quando piove?

E io no, non lo so mai

Quando piangi, come fai?

Sai, mentirsi è una pistola

Tra i palazzi della scuola

E non dirmi che non piangi mai

Con quegli occhi che mi fai

Sai, mentirsi è una pistola

Il cuore mi è finito in gola

Perché non vieni a prendermi?

Nessuno sa quant’è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi guardi più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai? Come fai quando piove?

Come fai? Come fai quando piove?

Se in qualche modo sono scelte tue

Non me ne frega niente

Un tour nelle arene italiane

Dopo l’uscita di G, inizia la nuova avventura musicale di Giorgia che coinvolge le arene italiane. Il 25 novembre prende il via il nuovo tour della cantante, proseguendo poi per tutto il mese di dicembre e con date fino a marzo 2026: