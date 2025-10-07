Giorgia annuncia G, il nuovo album. Emma: “Una signora si è sentita male. Io”

Un annuncio che sa di emozione e bellezza, accolto dai fan con grande entusiasmo. Giorgia torna con un nuovo album, intitolato G, in uscita il prossimo 7 novembre. Un progetto di inediti che segna un ritorno attesissimo per la cantante romana, a quasi dieci anni di distanza da Oronero, uscito nel 2016 e certificato Doppio Platino.
Neanche a dirlo, l’annuncio condiviso su Instagram dalla stessa Giorgia è diventato immediatamente virale, anche grazie ai commenti di amici e colleghi. Su tutti spicca quello di Emma Marrone, che ha commentato con grande ironia: “Una signora si è sentita male. Io”.
La nuova, emblematica copertina di Giorgia
Il nuovo lavoro di Giorgia si presenta con un titolo conciso e potente: G. La sua iniziale, una sola lettera per racchiudere una storia di musica e voce lunga e in continua evoluzione, che finalmente culmina in un nuovo progetto tanto atteso dai fan della cantante.
Bisogna aspettare il prossimo 7 novembre, ma è già sulla bocca di tutti, anche grazie all’annuncio che la stessa Giorgia ha condiviso su Instagram. La copertina dell’album, realizzata in un elegante e suggestivo bianco e nero, mostra la cantante col volto in ombra, avvolta in una sorta di armatura piumata ma con i capelli al vento. Salda ma in movimento, forte ma anche vulnerabile. Proprio come lei.
Golpe, il primo singolo
In attesa di scoprire gli inediti dell’album, Giorgia – attualmente impegnata alla conduzione di X Factor – ha lanciato il primo singolo lo scorso 19 settembre. Si tratta di Golpe, che ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 ed è diventato il primo caso dell’anno di un’artista donna a conquistare la prima posizione nel primo giorno di programmazione radiofonica.
Un successo che è merito della magistrale interpretazione di Giorgia, ma non solo. La cantante vanta la collaborazione di una squadra creativa semplicemente perfetta: il brano è stato scritto da autori di altissimo calibro come Calcutta, Davide Petrella, Dardust e Gaetano Scognamiglio, con la produzione curata sempre da Dardust (al secolo Dario Faini).
Qui il testo completo della ballata d’autore:
In qualche modo sono scelte tue
Anche se quasi sempre le abbiamo prese in due
Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola
Mi hai detto, “Non fa niente, non dire una parola”
E non è facile guardare sotto se è troppo alto
E non è facile guardare il buio se il buio è tanto
Perché non vieni a prendermi?
Nessuno sa quant’è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai? Come fai quando piove?
Come fai? Come fai quando piove?
Guardo le cose come fossi te
Ma quando il sole torna, poi ritorno in me
Stanotte il cuore mi è finito in gola e quando va così
Non passa neanche un’ora (non passa neanche un’ora)
E non è facile guardare sotto se è troppo alto
E non è facile guardare il buio se il buio è tanto
Ah
Perché non vieni a prendermi?
Nessuno sa quant’è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai? Come fai quando piove?
Come fai? Come fai quando piove?
E io no, non lo so mai
Quando piangi, come fai?
Sai, mentirsi è una pistola
Tra i palazzi della scuola
E non dirmi che non piangi mai
Con quegli occhi che mi fai
Sai, mentirsi è una pistola
Il cuore mi è finito in gola
Perché non vieni a prendermi?
Nessuno sa quant’è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai? Come fai quando piove?
Come fai? Come fai quando piove?
Se in qualche modo sono scelte tue
Non me ne frega niente
Un tour nelle arene italiane
Dopo l’uscita di G, inizia la nuova avventura musicale di Giorgia che coinvolge le arene italiane. Il 25 novembre prende il via il nuovo tour della cantante, proseguendo poi per tutto il mese di dicembre e con date fino a marzo 2026:
- 25 Novembre 2025 – Jesolo, Palazzo del Turismo;
- 6 Dicembre 2025 – Casalecchio di Reno, Unipol Arena;
- 8 Dicembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum;
- 10 Dicembre 2025 – Torino, Pala Alpitour;
- 13 Dicembre 2025 – Assago (Milano), Unipol Forum;
- 22 Dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport;
- 30 Marzo 2026 – Padova, Kioene Arena.