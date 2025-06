Blanco pubblica Maledetta rabbia, il nuovo singolo: testo e significato

IPA Blanco

Se pensavate che l’estate di Blanco finisse con Piangere a 90, vi sbagliavate di grosso. Il cantante torna con un nuovo singolo, Maledetta rabbia: un brano intenso, crudo, che racconta la fatica di ricominciare quando tutto dentro sembra crollare.

Dopo il successo del precedente singolo, Blanco non si ferma e rilancia con una canzone che sembra urlare a pieni polmoni tutte le contraddizioni di chi ama, sbaglia e si ritrova da solo a fare i conti con ciò che resta. Ecco testo e significato.

“Maledetta rabbia”, significato del brano di Blanco

Era tornato con Piangere a 90 dopo un periodo di silenzio e, ora, sembra non volersi più fermare. Blanco pubblica Maledetta rabbia, un singolo estivo con il mood di chi l’estate non riesce proprio a viverla. Lo dice anche lui, nel testo: non tutti amano questa stagione spensierata, soprattutto quando dentro si combatte una guerra emotiva.

Ma i suoi fan, che sperano di ascoltare la sua musica in ogni stagione, possono ora godersi un nuovo pezzo a partire da venerdì 20 giugno 2025. Con la produzione del suo fedele amico e collega Michelangelo, Blanco si apre a un urlo liberatorio con cui esprime lo stato emotivo dopo una rottura.

Il testo è un alternarsi di rabbia e malinconia, ma anche di consapevolezza: la fine di una relazione, per quanto dolorosa, può diventare un’occasione per guardarsi dentro e provare a ricominciare, magari con più lucidità, anche se fa male.

Maledetta rabbia si presenta come una sorta di sorella maggiore di Piangere a 90: se lì c’era lo sfogo più immediato, qui c’è un’elaborazione più matura, anche se sempre viscerale. Un’evoluzione emotiva, ma coerente, che conferma ancora una volta quanto Blanco riesca a parlare alla pancia e al cuore di chi lo ascolta.

Il testo di “Maledetta rabbia”

Non è stato facile, lasciarti stare

Ma prima o poi, prima o poi, prima o poi

Doveva capitare anche a me

Odio l’estate

Ti voglio dimenticare

Voglio partir con la mia macchina scassata per raggiungere il mare

Ma senza te non c’è niente che mi da

Normalità, vivo solo da rockstar oh medicine

Per assorbire

Tutto questo dolore, dolore, dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io mi strappo le

labbra

Male-male-male-male maledetta rabbia

Vorrei rimpiazzarti

No, non giudicarmi

Ma non capisco il perché

Un po’ mi manchi

Un po’ mi manchi

Un po’ mi manchi

Ma senza te non c’è niente che mi da

Normalità, vivo solo da rockstar oh medicine

Per assorbire

Tutto questo dolore, dolore, dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io ti strappo le

labbra

Male-male-male-male maledetta rabbia

Credimi non sono un mostro

Qualcosa poi è andato storto

Metti si che mi vuoi morto

Ma c’ho preso gusto al

Dolore, dolore,

dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io mi strappo le

labbra

Male-male-male-male maledetta rabbia