Blanco torna con Piangere a 90, testo e significato del nuovo singolo

Fonte: IPA Blanco

Dopo grande silenzio, Blanco sceglie di tornare sulla scena musicale con un nuovo singolo: Piangere a 90. Un pezzo che, in un certo senso, lo riporta alle origini, abbracciando melodie con le quali abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo.

Messaggi potenti veicolate da immagini crude, per un racconto che ci fa pensare a un suo vero e sincero ritorno. Ecco testo e significato.

Blanco pubblica “Piangere a 90”, significato della canzone

Si è preso un silenzioso periodo di stop dalla musica senza grandi spiegazioni, discorsi, né voglia di mettersi sotto i riflettori. E oggi, a quasi un anno da quel singolo che differiva dalle musicalità e dai testi che siamo abituati ad attribuirgli, Blanco torna con un nuovo singolo.

Piangere a 90 è infatti il titolo del suo nuovo pezzo: un brano, in uscita il nove maggi0, scritto da lui insieme a Tananai e prodotto da Michelangelo, creato per se stesso nonostante nell’ultimo periodo si sia fatto sentire scrivendo ottimi pezzi per altri come l’ormai indimenticabile La cura per me di Giorgia.

Ed è proprio con Piangere a 90 che i suoi fan riescono forse a ritrovare il Blanco dei primi momenti, quello di Blu Celeste, che si discosta da Desnuda, brano che oggi appare solo come un cambio di rotta temporaneo.

Con Piangere a 90 Blanco si riscopre e regala agli ascoltatori una serie di pensieri in un vortice emotivo senza filtri. Parole crude e a tratti viscerali che tornano al passato e ragionano sul presente per ritrovarsi. “Mi sento una ballad in una vita veloce” ha scritto Blanco in un post che annuncia l’uscita del singolo: e noi ci crediamo.

“Piangere a 90”, testo del brano di Blanco

Sono stanco

Son Riccardo

Son di fretta

Son mia mamma

A casa che mi aspetta

Sono Blanco

Sono stato pure in vetta

Ho toccato il cielo e il dito si raffredda

Non ho firmato per una vita in diretta

Ogni donna che ho abbracciato non l’ho stretta

Non sento più il brivido

Ora c’ho un livido

E io dovevo dirtelo, ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi

È arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90

Quindi non c’è limite

Posso anche urlartelo

Ti amo sei strana

Torni a sorridere

Era quello che mi interessava

Anche una scusa

Non regge più

Io sono questo

Mi hai scelto tu

Io sono quello

Che il bello lo calpesta

Io sono questo

Una bambola di pezza

Uno tra i tanti

Nell’occhio del ciclone

Non arrabbiarti

Quel fiore era un pallone

Uno di quelli che bucherà un signore

E vincere, vincere, vincere

Non è destinazione

E io dovevo dirtelo, ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi

È arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90

Quindi non c’è limite

Posso anche urlartelo

Ti amo sei strana

Torni a sorridere

Era quello che mi interessava