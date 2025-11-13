Luca Carboni torna sul palco dopo la malattia: il concerto con gli amici di sempre commuove

Una serata di musica e rinascita: così Luca Carboni ha illuminato il pubblico di Milano insieme a Jovanotti, Elisa e Cremonini

Luca Carboni è finalmente tornato a far cantare e sognare i fan all’alto di un palco. Il cantante, a sei anni dalla sua ultima esibizione e dopo la malattia, ha rincontrato il suo pubblico in un bellissimo concerto a Milano.

Una data sold out carica di persone e di affetto che il cantante ha vissuto a pieno: tante canzoni, la sua vera identità, e il supporto e la voce dei colleghi e amici di sempre: Elisa, Jovanotti e Cesare Cremonini.

Carboni riaccende Milano con Jovanotti, Elisa e Cremonini

Martedì 11 novembre, al Forum di Assago di Milano, Luca Carboni ha vissuto la sua rinascita. Coppola nera, voce inconfondibile e quella voglia di tornare a sentire l’abbraccio del pubblico in un concerto davvero speciale: il suo ritorno sulle scene a sei anni di distanza dall’ultima volta e dopo la malattia ai polmoni che lo ha costretto a fermarsi.

Un momento unico che il cantante di Ci vuole un fisico bestiale ha voluto condividere con i fan, che hanno risposto con un incredibile tutto esaurito, e con i colleghi e gli amici di sempre: quelli che gli sono stati vicini e che lo hanno sempre accompagnato sia a livello professionale sia a livello personale.

Luca apre con Primavera, una canzone che racchiude il senso di tutto: “Parla di rinascita e di cambiamento: anche quando tutto va bene, può arrivare una primavera che ti rimette in cammino”.

Il pubblico si accende e, nel corso del live, accoglie anche tre giganti della musica. Jovanotti, da sempre grande amico del cantautore, Cesare Cremonini, che lo aveva voluto per cantare San Luca, canzone dedicata alla loro Bologna, ed Elisa.

“È qualcosa di incredibile suonare insieme a delle anime bellissime. non abbiamo provato ed è una serata buona alla prima, ma è giusto così: la vita non si prova mai”.

Poi, il momento più intenso: Elisa, Jovanotti e Luca Carboni cantano Mare Mare insieme a Cremonini che li accompagna al sassofono.

“Il suo ritorno sul palco è stato uno degli spettacoli più importanti e belli, veri, potenti a cui io abbia mai assistito. C’erano le anime speciali di Elisa e Jovanotti insieme a me per omaggiare un Artista unico. Ho potuto esordire al sassofono su Mare Mare, uno dei tanti capolavori messi in fila questa sera. Sono pieno di gioia per te Luca, per Marina e tutte le persone che ti vogliono bene. Grazie”, ha scritto Cremonini in un post social dedicato alla serata.

Luca Carboni, il ritorno sul palco dopo la malattia

“Ciò che ho vissuto a un primo impatto è stato drammatico, all’inizio non mi avevano dato speranze, ma – ha raccontato – ho voluto reagire e ora sono diverso, con altre priorità e sogni”. Ed è proprio questa rinascita personale che dà un peso diverso alla serata milanese: un ritorno sul palco profondamente umano.

In camerino, Luca ha raccontato: “Avevo paura di non farcela, soprattutto fisicamente. Dopo l’operazione ho dovuto lavorare su respirazione e diaframma, mi ero abituato al silenzio. Non volevo fare un evento fine a se stesso, ma un incontro con il pubblico vero, partecipato”.

Un percorso che oggi lo porta a scegliere serate uniche: non un tour strutturato, ma appuntamenti che cambiano con l’umore e con il momento.

Ora, la strada è luminosa e pronta ad accoglierlo su altri palchi: appuntamenti che non hanno la rigidità di un tour, ma la libertà di momenti pensati per respirare insieme al pubblico. Passi nuovi, che fanno parte di quella rinascita che lui stesso racconta. E forse è proprio questo il punto: dopo tutto, ci vuole un fisico bestiale per tornare così, con la stessa verità di sempre e una luce ancora più forte.

