Elisa a San Siro per la prima volta su Canale 5: “Torniamo indietro nel tempo”

IPA Elisa a San Siro in prima serata su Canale 5

La prima volta non si scorda mai. E come potrebbe farlo Elisa che, dopo decenni di onorata carriera, ha coronato il sogno di un concerto allo Stadio San Siro di Milano? Una serata andata in scena lo scorso 18 giugno di fronte a un tappeto festoso di spettatori provenienti da ogni parte d’Italia, al fianco di colleghi ma soprattutto amici che hanno festeggiato con lei 30 anni di vita e amore per la musica. Per la gioia di chi non c’era, Mediaset propone per la prima volta il concerto-evento in prima serata, giovedì 11 settembre su Canale 5 a partire dalle 21:35.

Elisa a San Siro, la scaletta e gli ospiti

“Stasera in prima serata su Canale 5 torniamo indietro nel tempo, torniamo a San Siro!”, scrive così una entusiasta Elisa sul suo profilo Instagram, a corredo di un video che racchiude alcuni tra i momenti più belli di quella serata indimenticabile. Chi c’era può confermarlo, chi non c’era ha tempo e modo per recuperare, grazie alla programmazione di Mediaset.

Tre ore di concerto e ben 32 canzoni in scaletta per una festa che celebra i 30 anni di carriera di una delle voci più belle e delle penne più intense che la musica leggera italiana abbiano finora conosciuto. Con lei i più grandi, da Jovanotti a Giorgia (con la quale ha eseguito un duetto da brividi), ma anche Dardust, Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini e Ligabue.

Qui la scaletta completa del concerto:

Gift

Labyrinth

Rainbow

Broken

Una poesia anche per te

Heaven Out of Hell

Dillo solo al buio

The Waves

Stay

Eppure sentire (un senso di te)

Noi siamo uno

A Prayer

Hallelujah

Promettimi

Anche fragile

Basta così con Giuliano Sangiorgi

Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi

Almeno tu nell’universo

Medley A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le Ali

Sesso debole

Dancing

Se piovesse il tuo nome con Dardust

Seta con Dardust

Palla al centro con Jovanotti

Le tasche piene di sassi con Jovanotti e Cesare Cremonini

Nonostante tutto con Cesare Cremonini

Luce (tramonti a nord est)

No Hero

L’anima vola

Di sole e d’azzurro con Giorgia

La cura per me con Giorgia

Together con Giorgia

Gli ostacoli del cuore con Ligabue

A modo tuo con Ligabue

O forse sei tu

Qualcosa che non c’è

“Il concerto di San Siro resterà per sempre nel mio cuore”, aveva scritto in un precedente post. E ancora, i più profondi ringraziamenti per chi le ha permesso di realizzare tutto questo: “Ricevere così tanto amore è stata tra le esperienze più travolgenti che abbia mai vissuto in tutta la vita. Grazie ancora a voi, non dimenticherò mai il 18 giugno 2025. (…) Ho percepito tanto amore. Uno stadio pieno di amore. Solo un enorme GRAZIE a tutti. Vi voglio bene. Noi Siamo Uno”.

L’emblematico look di Elisa a San Siro tra moda e spiritualità

Emozioni che si trasformano in note, ma che prendono forma visibile in quello che resterà certamente uno dei look più emblematici indossati da Elisa nel corso della sua carriera. Su tutti, l’abito-manifesto opera di Tiziano Guardini, realizzato in seta Ahimsa e che incarna alla perfezione la dimensione artistica e spirituale dell’artista.

“Ahimsa è una parola hindi che significa ‘vita che non uccide’, è la seta prodotta filando bozzoli di bachi da seta senza ucciderli. perle barocche, denim biodegradabile… un inno silenzioso alla vita e alla natura“, ha spiegato la stessa Elisa su Instagram. Capi che si uniscono a creare un messaggio di gentilezza nei confronti del pianeta, di rispetto ma anche di connessione con esso: il kimono in seta “senza violenza”, il top ricamato di perle irregolari (considerate meno preziose) e cristalli Swarovski rigorosamente riciclati, il pantalone ispirato ai Samurai realizzato in denim Coreva, biodegradabile, totalmente rigenerabile e a impatto zero.

Per l’occasione Elisa ha indossato anche due creazioni di Marco Rambaldi e Niccolò Pasqualetti, un parka luminoso di Cute Circuit, le maschere di Carina Shoshtary e le calzature di Cult e Casadei.