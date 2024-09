Luca Carboni: “Ho avuto un tumore al polmone, tutto è cambiato”

Marzo 2022. Una data cruciale per Luca Carboni. Una data in cui i suoi piani sono cambiati, all’improvviso. “Ho avuto un tumore al polmone”, ha raccontato, e ha sentito di poterlo fare solo oggi, a distanza di più di due anni dall’inizio della sua battaglia, lontano dalle luci dei riflettori. La scoperta della malattia, la lotta, il ritorno sulla scena.

Luca Carboni ha avuto un tumore ai polmoni

“A marzo del 2022 mi è stato diagnosticato un tumore al polmone. Un po’ di tosse che non passava, la decisione di fare una lastra. Uno choc. Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato”, con queste parole, Luca Carboni ha parlato della malattia per la prima volta, in un’intervista fiume al Corriere della Sera.

Per due lunghi anni, Carboni ha scelto di rimanere lontano dalle luci dei riflettori. Dalla sua amata musica. Stava registrando il nuovo album al momento della scoperta del tumore: dieci pezzi erano finiti. Poi, quella tosse, improvvisa e persistente. La visita, la diagnosi, che lui ha definito uno choc. “Avevo previsto l’album e poi il tour. Invece, in pochi minuti, tutto è cambiato. Dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere. Il tumore era grande, difficile da operare”.

La battaglia contro il tumore

Così, da quella lastra, la sua vita è cambiata. La scelta delle terapie, il supporto dello staff di oncologia del Sant’Orsola, la chemioterapia. Alla fine, il tumore si è ridotto di dimensioni: ad agosto, si è sottoposto all’operazione per asportarlo. “Per fortuna non c’erano metastasi e dopo l’intervento abbiamo continuato con l’immunoterapia. Dopo due anni posso dire di essere tecnicamente guarito anche se, con questo tipo di malattia, questa parola ha un significato fragile”.

In questi anni, ha affrontato il tumore, ma non da solo. La sua è stata una lotta collettiva, al fianco di altri malati di tumore. “Non puoi sentirti guarito se non è guarito l’altro, la persona che avevi a fianco mentre facevi le flebo”. Ha dovuto anche, purtroppo, fare i conti con la morte, ma con la consapevolezza di stare combattendo a “modo suo”. “Volevo vivere e volevo sentirmi, un giorno, ‘guarito'”. Non si è piegato alla disperazione, nemmeno alle “dosi massicce della chemio”, ma ha combattuto, scegliendo di smettere di fumare e camminando molto.

Il ritorno sulla scena

Luca Carboni è pronto per tornare sulla scena. Il rientro nella sua Bologna, con una mostra, a novembre. Non ha scritto nuove canzoni, ma ha “voglia” di riaprire la porta della sua vita: dopo la mostra, è il momento di dedicarsi di nuovo alla sua musica, dicendosi desideroso di fare un tour, di incontrare nuovamente i suoi fan. “Dopo la mostra rimetterò mano alle canzoni che stavo registrando quando mi hanno scoperto il tumore, ne aggiungerò altre e poi forse farò un tour. L’ultimo è stato nel 2019, ho bisogno di ritrovare ciò che insieme ai paesaggi, più mi ha dato la forza di contrastare la malattia: l’incontro con gli altri”.