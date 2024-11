Jovanotti, testo e significato di Montecristo, il nuovo singolo

Fonte: IPA Jovanotti

Jovanotti è tornato a fare musica. Dopo un periodo decisamente complicato, il cantante pubblica Montecristo, un singolo che anticipa il suo prossimo album previsto per l’inizio del 2025.

Un pezzo importantissimo, che apre un nuovo capitolo per un cantante che continua a fare la storia della musica italiana. Scopriamo testo e significato.

“Montecristo”, significato della canzone di Jovanotti

Si intitola Montecristo e ricorda il racconto di Alexandre Dumas il nuovo singolo di Jovanotti, disponibile da venerdì 22 novembre.

Un brano introspettivo, che apre la strada verso un nuovo viaggio che il cantante è pronto a fare con una visione rinnovata dopo il brutto incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo nel 2023.

Durante il periodo di convalescenza, il cantante ha però potuto ragionare molto sui prossimi passi della sua carriera, distraendosi anche grazie al libro che richiama il nome del nuovo pezzo: “In quel periodo ascoltavo l’audiolibro de Il Conte di Montecristo, un romanzo che avevo letto circa quindici anni fa e che mi aveva affascinato. L’audiolibro, letto da Andrea Giordana, mi ha fatto compagnia per giorni. Dumas, che ha scritto anche I tre moschettieri, sapeva creare storie avvincenti, e mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista”.

Prodotto da Dardust, il singolo racchiude un messaggio di rinascita e di riscatto, esprimendo la capacità di trasformarsi in modo intimo. “In mezzo, ci sono io e la mia storia. È una canzone che evoca avventura, ricerca e anche mancanza, quel vuoto che ci spinge a muoverci per trovare ciò che cerchiamo” ha spiegato il cantante.

Un ritorno sulle scene apprezzatissimo, e che è solo l’inizio di un viaggio che proseguirà a inizio 2025, quando Jovanotti pubblicherà il suo prossimo album.

“Montecristo”, testo della canzone di Jovanotti

Una sirena mi ha tagliato la strada

Per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi

Con occhi nuovi

Una sirena che sbatteva la coda

Alzando schizzi d’acqua alti come grattacieli

Come grattacieli

E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola

Mettendo molte vite dentro una vita sola

Senza destinazione come un freak o come un matto

Sapendo che ogni passo ed ogni trick

È per onorare un patto che ho fatto

Un giorno dell’estate del ‘76

Quando dissi a me stesso “Ehi

Diventa quello che sei

Non come vogliono loro

Se trovi la tua voce sarà un piacere

Anche cantare in coro

Anche cantare in coro”

Tu sei i miei giorni e le mie notti

Sei nei miei slanci e nei miei rimorsi

Sei la pena che mi incatena

Quando mi manchi

E anche quando sei con me

Mi manchi

Mi manchi

Il conte si vendicherà

Come succede sa sempre

Nel libro di Dumas

Alexandre Dumas

Cambiando molte volte la mia identità

Per mantenere fede alla mia dignità

Quello che un uomo

Quello che un uomo ha

Quello che un uomo sarà

Mi hanno portato via la cosa

A cui io più tenevo

L’amore di una donna che era luce

Nel suo cielo splendevo

Così ho deciso di seguire

Anche io la via del gatto

Che ha nove vite e un solo cuore

E un patto che ho fatto

Un giorno dell’estate del ‘76

Quando dissi a me stesso “Ehi

Diventa quello che sei

Non come vogliono loro

Se trovi la tua voce sarà un piacere

Anche cantare in coro

Anche cantare in coro”

Sei nei miei giorni e nelle mie notti

Sei nei miei slanci e nei miei rimorsi

Sei la pena che mi incatena

Quando mi manchi

E anche quando sei con me

Mi manchi

Mi manchi

Scrivo nella nebbia

Scavo nella sabbia

Tunnel nella rabbia

Scappo dalla gabbia

D’oro e di diamanti

Brillano nel buio dei tuoi occhi

Brillano nel buio dei tuoi occhi

Tu sei la luna dai denti bianchi

L’arcobaleno dei tuoi fianchi

Sei la pena che mi incatena

Quando mi manchi

E anche quando sei con me

Mi manchi

Mi manchi

Mi manchi

Mi manchi