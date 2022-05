Blanco, la ex Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla rottura e sulla nuova fiamma

Blanco, “angelo con la corona di spine” che fa impazzire tutti

È stato uno dei gossip che hanno tenuto banco negli ultimi mesi e ora a parlarne (mettendo a tacere le voci) è stata una delle sue protagoniste. Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, attraverso TikTok ha rotto il silenzio sulla rottura con il cantante e ha parlato della nuova fiamma di lui. Un modo per mettere un punto a una vicenda su cui sono state scritte e dette tante cose.

Blanco, la verità di Giulia Lisioli

La verità di Giulia Lisioli è stata raccontata proprio da lei nel corso di una diretta fatta attraverso il suo profilo TikTok. Ma facciamo un passo indietro. Della ex fidanzata di Blanco si era iniziato a parlare molto nel periodo in cui lui aveva preso parte a Sanremo insieme a Mahmood. Quando poi i due avevano trionfato con Brividi.

All’epoca Blanco e Giulia Lisioli erano ancora una coppia, che viveva la propria relazione lontana dai riflettori. Ma poi qualcosa è accaduto. Pochi giorni dopo la vittoria della kermesse erano iniziate a circolare voci che li davano in crisi, poi lo stesso Blanco era apparso evasivo durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Rtl 102.5.

Ad alimentare ancora di più le voci, infine, la scomparsa dai social delle foto che li ritraevano insieme.

Infine Blanco era stato pizzicato mentre baciava una ragazza in un locale, a quanto pare si trattava di Martina Valdes attuale fidanzata.

Ma cosa è accaduto tra il cantante e la sua ex?

A raccontare del periodo in cui la loro relazione è finita è stata la diretta interessata, che ha spiegato: “È stato un periodo molto difficile. Anzi a dir la verità volevo chiudere tutti i social però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta”.

In effetti per lei, che è lontana dal mondo dello spettacolo, tutta quell’attenzione deve essere stata difficile da gestire. Ma c’è da dire che lo ha fatto con grande classe, la stessa che ha usato per commentare la nuova relazione di Blanco.

Blanco e Martina Valdes, il commento della ex Giulia Lisioli

Giulia Lisioli nel corso della diretta su TikTok ha anche parlato della nuova relazione del suo ex. Lo ha fatto dimostrando grande classe e riuscendo anche a dare una lezione importante di maturità. Perché le relazioni finiscono, le colpe (se ci sono) sono qualcosa di estremamente personale, ma puntare il dito sugli altri e sui nuovi amori non porta a nulla.

A tal proposito Giulia nella diretta su TikTok ha spiegato: “Lui ha preso delle scelte, spero che possa stare bene con l’altra persona: io l’ho superata. Quell’altra, come dite voi, ha un nome e mi dispiace per le cattiverie contro di lei che non c’entra niente nella nostra vecchia relazione”.

Lucidità, solidarietà e la dimostrazione che si può andare avanti dopo la fine di una storia.

Giulia Lisioli così ha messo un punto al gossip che circolava e che aveva dato vita a diverse congetture sulla rottura con Blanco. Un punto a capo, elegante e che non lascia spazio a nuove ipotesi, perché la vita va avanti.