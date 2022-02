Chi è Giulia, la fidanzata di Blanco

Sanremo 2022, i look dell’1 febbraio, prima serata

Diciannove anni, una vita lontana dai riflettori, ma un fidanzato di cui si sta parlando tantissimo. Giulia Lisioli è la fidanzata di Blanco, che a Sanremo 2022 ha portato insieme a Mahmood uno dei brani di cui si sta parlando di più.

Non solo per l’oggettiva bellezza del testo di Brividi, e per la melodia che entra subito in testa, ma anche per il duetto con Mahmood che ha colpito (e affondato) il cuore del pubblico da casa. E quello della sala stampa che lo ha decretato vincitore nel corso della prima serata, con il posto al vertice della classifica provvisoria.

Quella di Blanco è una carriera in ascesa, che vede nella sua partecipazione alla kermesse canora un punto importante. E a sostenerlo in questo percorso c’è la fidanzata Giulia.

Chi è Giulia Lisioli

Di Giulia Lisoli si conosce poco, del resto la sua vita è lontana dai riflettori televisivi. Sappiamo che proviene dalla stessa zona di Blanco (pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, classe 2003), ovvero la provincia di Brescia.

Poche le uscite in pubblico, come quella ai Seat Music Awards su Rai 1 dove sono stati visti insieme, mano nella mano e vestiti in bianco matchy – matchy. Di lei, poi, il cantante ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Deejay in cui aveva raccontato di avere una fidanzata e di tenerci. Per poi aggiungere: “L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. È una ragazza delle mie parti”.

Giulia Lisioli e Blanco, i social

Se Blanco sul suo profilo Instagram è solito pubblicare scatti relativi al lavoro, cosa diversa è per la sua fidanzata. Giulia Lisioli infatti condivide anche momenti di coppia, scatti dolci e divertenti da cui emerge tutto il sentimento e l’affiatamento che li lega. Lunghi capelli castani e un viso dolcissimo, Giulia nelle foto con il suo compagno appare felice. Ma anche negli scatti da sola quando si mostra più nel suo quotidiano e dai quali traspare un atteggiamento solare. E alle foto non mancano quasi mai i commenti del fidanzato Blanco, quasi sempre sotto forma di emoji.

Blanco, una carriera tutta da scoprire

Una carriera tutta da scoprire quella di Blanco che, da quando ha fatto il suo esordio nel mondo della musica, sta facendo molto parlare di sé. Per le sue canzoni capaci di restare nella testa, basti pensare a una delle hit dell’estate 2021: quel Mi fai impazzire (insieme a Sfera Ebbasta) che diventa obbligatorio cantare anche solamente dopo il primo ascolto. Ma in generale tutto il suo album Blu celeste, pubblicato a settembre 2021 che ha debuttato al primo posto della classifica degli album italiana ed è stato certificato disco d’oro dopo solo una settimana.

Ora l’arrivo a Sanremo 2022 insieme a Mahmood (che, va ricordato, ha vinto la kermesse nel 2019 con il brano Soldi, con cui si è classificato al secondo posto all’Eurovision Song Contest 2019). Con Brividi hanno conquistato tutti, entrando di diritto nella lista dei favoriti per salire sul podio di questa edizione dell Festival della canzone italiana. Un punto di arrivo prestigioso, ma che siamo certi è solo un punto d’inizio.