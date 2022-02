Sanremo 2022, come è andata la prima serata

Sanremo 2022, i look dell’1 febbraio, prima serata

La prima serata di Sanremo 2022 si è conclusa, fra musica, tanto show e commozione. In quattro ore di diretta ospiti e cantanti si sono alternati sul palco, guidati dal direttore artistico Amadeus. Il conduttore ha aperto la serata salutando gli spettatori che sono tornati a sedersi nella platea del Teatro Ariston e da subito è apparso molto emozionato. Da quel momento è stato un susseguirsi di momenti iconici, dal battesimo di Achille Lauro, al ritorno di Gianni Morandi, sino all’esibizione di Blanco e Mahmood che hanno scalato la classifica della prima serata.

Scopri cosa ti sei perso della prima serata.

Le canzoni di ieri sera

Musica e performance emozionanti hanno scandito la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Ad aprire la kermesse è stato Achille Lauro che, con la canzone domenica, ha messo in scena un auto-battesimo, dando scandalo. Emozioni forti per Massimo Ranieri e Gianni Morandi, due grandi nomi legati alla storia di Sanremo. Eterea e bellissima Noemi che è tornata al Festival per la settima volta, mentre il duetto più bello è stato quello di Blanco e Mahmood sulle note di Brividi. Una esibizione segnata anche da un momento comico, con Amadeus che, inavvertitamente, ha schiacciato il mantello di Blanco, facendolo poi cadere. La coppia di cantanti, grazie a una bravura che non è passata inosservata, ha scalato la classifica.

Molto apprezzata anche l’esibizione di Dargen D’amico, arrivato sul palco dopo i Måneskin. “Sei stato un po’ perfido a mettermi dopo i Måneskin”, ha commentato l’artista, rivolgendosi ad Amadeus. “Ma ora l’ascolto è altissimo”, ha replicato il conduttore. Subito dopo Dargen D’Amico, vestito di rosa, con camicia rossa e occhiali, ha fatto ballare l’Ariston con il brano Canta Dove si balla. Il pezzo dance ha ispirato Amadeus: “Speriamo di tornare presto a ballare nelle discoteche, luoghi di grande aggregazione”, ha detto il direttore artistico della kermesse.

Scopri il programma della settimana sanremese.

Classifica e risultati

Alla fine della prima serata di Sanremo 2022, Amadeus ha svelato la classifica. Mahmood e Blanco in testa, seguiti da La rappresentante di lista.

Mahmood e Blanco – Brividi La rappresentante di lista – Ciao Ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Noemi – Ti amo non lo so dire Michele Bravi – Inverno dei fiori Rkomi – Insuperabile Achille Lauro – Domenica Giusy Ferreri – Miele Yuman – Ora e qui Ana Mena – Duecentomila ore

I commenti sulla serata

Non solo canzoni: il Festival di Sanremo 2022 ci ha regalato un grandissimo spettacolo. Grazie soprattutto a Fiorello che, ancora una volta, ha travolto l’Ariston con la sua immensa energia, dimostrando di essere il compagno perfetto nella conduzione per Amadeus. Lo showman ha scherzato con il pubblico in sala, parlando di tutto, dall’elezione del Presidente della Repubblica, Mattarella, ai vaccini, spiegando che “la tristezza va combattuta”. Immensi i Måneskin che, ancora una volta, non hanno deluso le aspettative. La band romana ha travolto il pubblico con la sua energia dopo un anno di successi e Damiano David si è commosso, sciogliendosi in lacrime.