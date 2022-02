Sanremo 2022, il toto vincitore: chi sono i super favoriti

Il bello di Sanremo 2022: l’Ariston si tinge di meraviglia

Il 1° febbraio ha finalmente avuto inizio la settimana del Festival di Sanremo 2022 segnando immediatamente, già dalla prima puntata, un grandissimo successo, superando quello delle edizioni precedenti. Nonostante sia appena iniziato, come ogni anno tra il pubblico e la critica già impazzano i nomi dei big dati per papabili vincitori, e al momento da entrambi i fronti sembra esserci grande sintonia.

Sanremo 2022, i favoriti dopo la prima serata

Un’attesa che sembrava infinita, quella per il Festival di Sanremo, tanto era grande. La prima puntata è andata in onda con grande successo e i primi 12 artisti – su 25- si sono esibiti durante la serata del 1° febbraio; questa sera saliranno sul palco dell’Ariston gli ultimi tredici in gara, ma già sono spuntati i nomi dei big favoriti che potrebbero salire sul podio finale. Tra i commenti della sala stampa e quelli del pubblico, attraverso i social, non sembra esserci dubbio su quali siano i cantanti più amati che potrebbero essere i più votati della kermesse.

Per quanto riguarda la prima serata, in cui si è esibita solo la metà degli artisti in gara, non c’è discrepanza: il duo formato da Blanco e Mahmood, con il brano Brividi, ha conquistato proprio tutti, sia durante la performance e sia il mattino dopo. Il loro videoclip, infatti, è già primo in classifica su YouTube con oltre il milione di visualizzazioni, lasciandosi dietro le altre performance con un distacco notevole. Stando al grande successo ottenuto fin da subito, sembra che i due artisti non avranno un posto in classifica che non sia sul podio.

Considerando la classifica parziale, secondo i voti della sala stampa, dopo Blanco e Mahmood ci sono La Rappresentante di lista con Ciao Ciao e Dargen D’Amico con Dove si balla. A differenza dei trionfatori nella classifica parziale della prima serata, però, che sembrerebbero destinati a restare sul podio fino alla fine, le carte in tavola per gli altri due posti sul podio potrebbero cambiare con gli ultimi cantanti in gara che si esibiranno stasera 2 febbraio, e anche le quotazioni lo dimostrano.

Sanremo 2022, chi potrebbe salire sul podio

Da domani sicuramente sembrerà tutto più chiaro dopo aver ascoltato tutte le 25 canzoni in gara, ma le quotazioni parlano chiaro: tra i favoriti che potrebbero vincere il Festival di Sanremo c’è sicuramente Elisa, che torna all’Ariston come concorrente dopo ben 21 anni con il brano O forse sei tu: dopo la vittoria con Luce nel 2001, le aspettative sull’artista super amata sono davvero tante e molti, anzi moltissimi, puntano sulla sua vittoria.

Presente anche la sua collega e amica Emma, che pare essere tornata al Festival in grande stile, giocandosi una carta che potrebbe essere vincente con la sua Ogni volta è così. Gli altri nomi che potrebbero giocarsi i primi posti in classifica sono senza dubbio quello di Achille Lauro e quello degli ex Amici di Maria De Filippi come Irama e Sangiovanni. Tutto è ancora da vedere, perché oltre ai voti della sala stampa saranno importanti quelli del televoto e della giuria Demoscopica, ma fino ad ora il primo posto sembrano giocarselo Elisa e il duo Blanco-Mahmood, senza se e senza ma.