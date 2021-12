Elisa ha il Covid: non sarà in studio a Sanremo Giovani

Elisa ha il Covid, è risultata positiva al tampone, e per questo non sarà presente a Sanremo Giovani. Ad annunciarlo Amadeus, durante la conferenza stampa per Sanremo Giovani, in onda il 15 dicembre sera su Rai1.

Il presentatore ha poi spiegato che se dovesse accadere che ci sia un positivo tra i big durante la settimana del Festival “come l’anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali”.

Sanremo 2022: l’ultima di Amadeus conduttore

Nel corso della conferenza Amadeus, che sarà conduttore per la terza volta, ha confermato che sarà anche la sua ultima (“Per me non ce ne sarà un’altra, lo dico tutti gli anni ma da interista direi che mi fermo al triplete”), e che ai 22 big già annunciati si aggiungeranno i tre vincitori dei Giovani. Quindi non solo due, come era previsto inizialmente dal regolamento: “Mi sono svegliato con questa idea e siccome le canzoni sono tutte belle porterò tutto il podio”.

Sanremo 2022, porte aperte ai Maneskin superospiti

Amadeus ha risposto così a chi gli chiedeva dei possibili superospiti dell’edizione 2022: “Ci inizio a ragionare dai prossimi giorni. Dovranno essere super perché ce ne sono di tali in gara. Per i Måneskin ovviamente porte aperte: loro sono stati una cosa dirompente con una forza che mi ha conquistato.

Sanremo Giovani: i nomi in gara

Questo i nomi dei 12 giovani in gara: Bais (Che fine mi fai), Martina Beltrami (Parlo di te), Destro (Agosto in piena estate), Esseho (Arianna), Littamè (Cazzo avete da guardare), Oli? (Smalto e tinta), Matteo Romano (Testa e croce), Samia (Fammi respirare), Senza_Cri (A me), Tananai (Esagerata), Vittoria (California), Yuman (Mille notti).