Le condizioni di Amadeus per rimanere in Rai

Da alcuni giorni un’indiscrezione sta scuotendo il mondo dello spettacolo italiano. Secondo i rumors, infatti, Amadeus sarebbe intenzionato a lasciare la Rai e a seguire un altro grande nome della televisione italiana al Nove. Già da un anno, infatti, Fabio Fazio ha traslocato nella rete televisiva di Discovery, insieme all’amatissima comica Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerbäck. Anche nel nuovo canale tv, il giornalista ha fatto registrare degli ottimi ascolti con il suo show Che tempo che fa.

Sembra che, adesso, anche Amadeus abbia intenzione di diventare un protagonista della rete televisiva, dove potrebbe essere al centro di nuovi progetti e ricoprire dei ruoli inediti. La decisione, però, ancora non sarebbe stata presa ma il premiatissimo conduttore delle ultime edizioni del Festival di Sanremo avrebbe posto delle condizioni ai vertici della Rai, che non sarebbero state accettate.

Amadeus, le condizioni poste alla Rai per restare

Secondo le ultime indiscrezioni, Amadeus potrebbe essere un volto del canale Nove nel corso della prossima stagione televisiva. Il rinnovo del contratto in scadenza del conduttore tv con la Rai, infatti, sarebbe in stand-by perché lui e rete televisiva non avrebbero ancora raggiunto un accordo su alcuni punti, che Amadeus vedrebbe come fondamentali.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, Amadeus avrebbe posto delle condizioni per il rinnovo ben precise. Prima tra tutte la possibilità di costruire una sua società per produrre dei format televisivi da vendere alla Rai. Questa eventualità, però, è, adesso, del tutto impossibile, visto che le nuove regole della rete pubblica vietano che chi produce possa anche condurre.

Sembra che Amadeus abbia anche il desiderio di vivere a Milano con la moglie e il figlio e sul conto di Giovanna Civitillo i rumors parlano della richiesta di un programma televisivo tutto per lei. Infine Amadeus avrebbe anche fatto un’altra richiesta difficilmente realizzabile. Il conduttore televisivo preferirebbe la non presenza di Lucio Presta, suo ex manager con cui ha recentemente chiuso i rapporti.

Amadeus, la data della possibile rottura dalla Rai

Amadeus sarebbe sempre più vicino al passaggio al Nove. Il conduttore televisivo, infatti, potrebbe comunicare il cambiamento per lui fondamentale già il prossimo lunedì, giorno in cui avrà un altro decisivo incontro con Giampaolo Rossi, direttore generale della Rai. Sembra che, dopo la conclusione del meeting tra i due, potrebbe uscire la notizia della separazione televisiva tra la rete pubblica e il conduttore.

Amadeus al Nove potrebbe ottenere dei nuovi progetti. Il presentatore tv, infatti, avrebbe la possibilità di condurre un programma quotidiano ma anche un evento musicale. Secondo alcune indiscrezioni, Amadeus potrebbe anche ricoprire un ruolo inedito nella rete televisiva di Discovery, perché avrebbe la possibilità di essere un direttore artistico dell’intrattenimento del canale tv.

A pesare sul possibile cambio di casacca del presentatore televisivo sarebbero state anche delle pressioni avute negli ultimi tempi da Amadeus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il conduttore tv sarebbe stato invitato ad accogliere Mogol come co-direttore artistico del Festival di Sanremo e ad accettare come ospite Hoara Borselli e come artista in gara Povia.