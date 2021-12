Sanremo 2022, Amadeus svela i nomi dei big in gara

Festival di Sanremo 2022: le date, il cast e le prime indiscrezioni

Nel corso dell’edizione del Tg1 del 4 dicembre sono stati svelati da Amadeus gli attesissimi nomi dei big in gara a Sanremo 2022. C’è grande attesa per la kermesse che riunisce ogni anno le promesse e i consolidati della musica italiana: in collegamento in diretta con Francesco Giorgino, il tre volte direttore artistico del Festival ha annunciato la lista ufficiale dei 22 cantanti, a cui si aggiungeranno in seguito i due vincitori di Sanremo Giovani.

Sanremo 2022, Amadeus rivela i big in gara

Grandi nomi, ma c’era da aspettarselo. Amadeus, dopotutto, ha sempre posto l’attenzione sulla qualità e sulla differenziazione da qualsiasi altro Festival: il suo lavoro, egregio per ben due volte, non ci ha fatto rimanere deluse nemmeno stavolta, la terza. I ventidue nomi sono a dir poco scoppiettanti: da Elisa a Sangiovanni, troviamo anche Massimo Ranieri e Gianni Morandi, per un crescendo di emozioni, un mix di stili e ritmi che ci terranno incollate allo schermo fino alla fine.

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Dito della Piaga con Donatella Rettore

Noemi

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

L’annuncio anticipato per via delle indiscrezioni

La scelta di Amadeus di anticipare i nomi dei concorrenti in gara non è stata affatto casuale. Mosso anche dalla Rai, a causa delle indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi tempi, abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione. La Rai ha deciso di cambiare il regolamento, concedendo a tutti gli effetti ad Amadeus di poter rivelare la lista definitiva già dal 2 dicembre, invece che il 15 dicembre, in occasione di Sanremo Giovani, come era stato previsto inizialmente.

Il cambio del regolamento è stato messo in atto proprio per non perdere l’effetto sorpresa: alcuni dei nomi dei big in gara sono stati anticipati da Chi. Tra giovani promesse e artisti consolidati, sul palco dell’Ariston saliranno come sempre personalità grintose, frizzanti, in grado di distinguersi e di offrire spettacoli di un certo livello. L’attesa ormai è finita per i nomi dei big in gara, ma è iniziato il conto alla rovescia per le serate della kermesse più importante per la musica italiana.