Emma, la confessione sull’amore concessa solo a Maria De Filippi

Sanremo 2022, Emma al Festival: i suoi look da valletta, super ospite e concorrente

Tanto fortunata (e talentuosa) sul lavoro quanto sfortunata in amore. Emma Marrone è una donna forte, tenace, indipendente. Eppure la voglia di una passione capace di travolgerla brilla ancora dietro quegli occhi decisi che l’hanno portata in alto. Non è facile che consegni le chiavi del suo cuore. Lo ha però fatto con Maria De Filippi, che l’ha intervistata per D – La Repubblica alla vigilia del suo ritorno a Sanremo 2022 con il brano Ogni volta è così.

Emma, il fidanzato che vorrei

La sua vita è tutta concentrata sul lavoro e sulle nuove strade che ha deciso di intraprendere dopo il rilascio di Fortuna e del relativo tour che ha portato nelle grandi arene dopo lo stop dovuto alla pandemia. Nel mezzo, c’è stato un doppio impegno con X Factor, che ha vissuto come un debutto nonostante le esperienze passate ad Amici di Maria De Filippi, e il ritorno al cinema dopo Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

Con Maria De Filippi di fronte, colei che dopotutto ha scoperto e valorizzato il suo talento, le sue difese crollano. Ed è così che è arrivata la confessione sull’amore e sul fidanzato che desirerebbe avere al suo fianco: “Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.

L’amore che le ha voltato le spalle

I sentimenti nascono, vivono, non muoiono. Si trasformano. È quello che è accaduto a Emma e Stefano De Martino, che si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Insieme per diversi anni e con una convivenza alle spalle, hanno diviso le loro strade dopo che lui si è innamorato di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago e che ha poi sposato.

Non è andata bene con Marco Bocci e con Fabio Borriello. Dopo l’ennesima delusione, Emma ha deciso di dedicarsi solo a se stessa, pur mantenendosi in ottimi rapporti con tutti i suoi ex fidanzati. Il posto per l’amore c’è, ma è finito in un angolo speciale che l’artista ha intenzione di riempire solo con una persona che la conquisti, dopo le tante delusioni.

Gli impegni lavorativi non mancano. A cominciare dal ritorno al Teatro Ariston dopo la vittoria del 2012 in Non è l’inferno e le successive ospitate, come artista e come conduttrice al fianco di Carlo Conti e di Arisa. A 10 anni esatti dal primo posto, Emma Marrone torna a Sanremo con una nuova consapevolezza, con una maturità che si è forgiata attraverso la sofferenza e che, oggi, l’ha resa la donna che è (e che ci piace moltissimo).