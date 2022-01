Emma, l’amore che si trasforma: il messaggio a Stefano De Martino

Sanremo 2022, Emma al Festival: i suoi look da valletta, super ospite e concorrente

Emma Marrone e Stefano De Martino, una delle coppie più amate negli anni da migliaia di ragazzine che nel 2009 seguivano l’edizione di Amici a cui avevano partecipato, ma non solo. La cantante e il conduttore sono stati al centro dell’attenzione per moltissimo tempo e il loro rapporto è sempre sembrato travagliato, per poi vedere all’orizzonte uno spiraglio dei fantomatici “buoni rapporti”. Il percorso sarà stato sicuramente lungo, ma oggi Emma sembra una donna totalmente consapevole e lontana da quell’amore tanto sofferto: talmente tanto, che ha pubblicato un tenero messaggio su Instagram proprio per il suo ex, scatenando un po’ di scompiglio sui social.

Emma Marrone, l’amore come ricordo e senza rancore



Una storia su Instagram che quasi sarebbe passata inosservata, se solo non fosse che Emma Marrone ha rivolto un messaggio proprio al suo ex fidanzato Stefano De Martino.

L’ex ballerino, che ormai da tempo si è dedicato alla conduzione ricevendo molti consensi, è al timone del Bar Stella, il varietà composto da 4 puntate che va in onda su Rai Due in seconda serata. Durante la prima puntata, ecco che arriva una storia Instagram dal profilo di Emma Marrone, la quale ha ripreso dal divano la tv, mostrando a tutti ciò che stava guardando. “Proud”, ha scritto la cantante riprendendo e menzionando De Martino. Orgogliosa, quindi, del suo percorso lavorativo che effettivamente negli ultimi anni ha dato molti frutti.

Qualcuno si chiede se Emma sia, in fondo, sempre ancorata al suo grande amore, come se fosse un chiodo fisso nonostante siano passati molti anni. C’è chi, invece, guarda l’altro lato della medaglia e riesce a vedere Emma solo come una donna matura, in gamba e in grado di concepire l’amore e l’affetto in altre forme. Perché Emma, in fondo, ha dato prova negli anni di essere una persona buona e senza rancore, e lo dimostra il fatto che sia passata sopra al tradimento, probabilmente capendo con il tempo che le situazioni, i contesti e la giovane età che aveva De Martino all’epoca erano diversi, ma soprattutto che c’è sempre spazio per il perdono, l’affetto e i soprattutto i rapporti civili. Anche perché Emma, diciamocelo, non sembra proprio una persona in grado di odiare e portare rancore.

Emma e Stefano, la storia che ha segnato la TV

Innegabile il fatto che Stefano De Martino sia stato uno dei più grandi amori di Emma, se non il più grande. Nata tra i banchi di scuola, quelli di Amici di Maria De Filippi, la storia tra la cantante e l’ex ballerino è nota a tutti per via del caos mediatico scaturito ai tempi. Per coloro che, per qualsiasi motivo, non sanno di cosa stiamo parlando, potremmo riassumere il tutto con un unico concetto: nel 2012, Stefano De Martino ha tradito Emma Marrone con la showgirl Belen Rodriguez.

Un periodo critico per Emma, che in quelle settimane stava affrontando la sfida in TV di Amici Big e per l’occasione aveva regalato a tutti una performance che ricorderemo per sempre: una cover del brano di Riccardo Cocciante, Bella senz’anima. Un’interpretazione magistrale, la sua, che spinta dal dolore e dalla delusione era riuscita a prendersi una standing ovation senza sapere, forse, che anche dopo dieci anni la sua esibizione sarebbe stata ricordata e sempre con positività.