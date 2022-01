Sanremo 2022, la forza delle donne: canta Emma, dirige Francesca Michielin

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Un selfie che suggella una collaborazione tra due grandi artiste della musica italiana e che lascia trasparire tantissime emozioni: è quello pubblicato da Emma e Francesca Michielin, che parteciperanno al Festival di Sanremo la prima in veste di cantante, la seconda nel ruolo di direttrice d’orchestra.

Emma Marrone e Francesca Michielin, la loro unione

Emma Marrone approderà sul palco dell’Ariston a dieci anni esatti dalla vittoria con il brano Non è l’Inferno: dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti e aver calcato più volte il palco come super ospite, la cantante tornerà in gara, per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, con Ogni volta è così, brano scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella.

L’artista però ha annunciato una grandissima notizia ai suoi fan, quella della collaborazione con un altro grande nome della musica italiana: una giovane cantante, che, proprio come lei, si è sempre battuta per i diritti delle donne. Si tratta di Francesca Michielin, che dirigerà l’orchestra durante la sua esibizione.

Non stupisce quindi che due grandi artiste – e soprattutto due grandi donne – lavorino in sinergia su un palco così importante come quello dell’Ariston. E non sembra neanche un caso che Emma, nel selfie scattato insieme alla sua collega e a breve sua compagna d’avventura in una delle esperienze più coinvolgenti come quella di Sanremo, sia visibilmente emozionata, quasi commossa.

Perché siamo stanche di vedere donne in eterna competizione, di quelle che provano invidia e gelosia verso le altre, di donne che odiano altre donne: vogliamo più Emma e Francesca, vogliamo abbattere gli stereotipi e farci ispirare da grandi artiste e dalla loro forza, che è quella di tutte noi.

Emma Marrone e Francesca Michielin, le loro parole su Instagram

L’annuncio della collaborazione è arrivato sui social, con uno scatto pubblicato da entrambe su Instagram. A trasmettere grandi emozioni, oltre alla foto, anche le parole che l’hanno accompagnata.

“Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì – ha scritto Emma -. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica ❤️”.

Anche la Michielin ha dedicato alla collega parole condite da affetto e tanta stima: “Si torna a Sanremo! Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la sua carriera fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.