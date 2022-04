Blanco si esibisce in reggiseno. Pubblico in delirio, noi lo preferiamo in canottiera

Blanco e lo stile sono un’accoppiata vincente: i suoi look sanremesi hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, insieme a una canzone interpretata con Mahmood che – proprio come promette il titolo – ha suscitato Brividi.

Giovanissimo, la sua carriera ormai è lanciata e lo dimostrano anche i tantissimi vip presenti ala prima data del Blu Celeste Tour durante il quale – a un certo punto – si è esibito in reggiseno.

Blanco si esibisce in reggiseno

Tantissime le storie che sono state condivise sui social, che riprendono attimi del concerto. Tanti anche i vip presenti come la Iena Veronica Ruggeri che ha ripreso il momento dell’esibizione con il reggiseno e lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma non era l’unica presente, al concerto c’erano l’altra Iena Nicolò De Vitis, Roshelle e molti altri.

Il llok con cui si è presentato sul palco era un altro ma, nel corso dell’esibizione, Blanco si è spogliato per poi indossare un reggiseno che – a quano pare – gli sarebbe stato lanciato sul palco. Il pubblico era in delirio, ma noi, se dobbiamo scegliere, lo preferiamo in canottiera. O con uno dei look che aveva sfoggiato nel corso di Sanremo dove aveva trionfato con Brividi insieme a Mahmood.

Prima di esibirsi, quella di Padova è stata la prima data del tour, aveva suggerito ai fan tramite un post su Instagram il dress code della serata: bianco e nero. E c’è da dire che il cantante è stato di parola, perché anche quando ha indossato il reggiseno ha comunque mantenuto il bi – colore.

Presto lo rivedremo assieme a Mahmood nel corso dell’Eurovision Song Contest a Torino e l’attesa, oltre che per risentire un brano ormai amatissimo, è anche per i look che decideranno di sfoggiare sul prestigioso palco.

Blanco, i suoi look

I look che ha sfoggiato Blanco nel corso delle sue esibizioni hanno sempre lasciato il segno. A Sanremo è stato tra i più ammirati fra i cantanti che sono saliti sul palco dell’Ariston. Giacche aperte, camice trasparenti, mantello: il giovanissimo cantante è apparso sofisticato, elegante, ma con quel tocco fashion da copiare. Infatti è riuscito a sfoggiare uno stile ben definito senza perdere quell’allure necessario per le serate importanti.

Per la prima data del suo tour ha scelto un look bianco e nero, che poi è mutato nel corso della serata. Sino al reggiseno indossato per cantare Brividi: la risposta è stato il pubblico in delirio, ma noi lo preferiamo senza dubbio in canottiera o con quelle maglie e camice “vedo non vedo” che lo hanno reso un perfetto esempio di stile al Festival della Canzone Italiana.

Blanco, i passi della sua carriera

Classe 2003, Blanco è uno degli artisti del momento: la vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood, il tour sold out, i singoli che hanno macinato consensi. Tutto in pochissimo tempo perché il primo album – Blu celeste – è del 2021 e lo ha lanciato nell’olimpo degli artisti più amati. Una carriera partita con il botto, che lo ha visto ottenere risultati importanti come la vittoria all’Ariston.

Manca poco, dunque, per poterlo ammirare nuovamente in coppia con Mahmood. E chissà se saprà regalarci nuovi Brividi nel corso dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno (grazie alla vittorie dei Maneskin nel 2021) verrà ospitato dall’Italia: appuntamento al PalaOlimpico di Torino a partire dal 10 maggio.