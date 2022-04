Chi è Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco (che conferma le indiscrezioni)

Blanco, “angelo con la corona di spine” che fa impazzire tutti

Da quando Blanco ha vinto il Festival di Sanremo, inevitabilmente gli occhi sono puntati sul giovane cantante, tanto sfrontato sul palco quanto riservato in amore. Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell’artista, non è immune al gossip. E così, dopo la fine della storia con Giulia Lisioli (con cui stava da circa un anno e mezzo), è arrivata Martina nel suo cuore.

Chi è Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco

Il suo nome potrebbe non dirvi nulla, ma gli appassionati di gossip (e soprattutto i più giovani) la conoscono già. Martina Valdes è la nuova fiamma di Blanco.

Qualche settimana fa il giovane artista era stato fotografato in un locale milanese, mentre trascorreva una serata divertente con alcuni amici. Ad attirare l’attenzione però è stato uno scatto in particolare, che lo ritraeva mentre baciava una ragazza, ulteriore conferma della crisi che stava attraversando con la sua Giulia.

Si trattava proprio di Martina Valdes, la giovane tiktoker e ballerina che sembra aver rubato il cuore di Blanco.

La ragazza, coetanea del cantante, è di Desenzano del Garda, città dove Blanco è cresciuto (lui è originario di Calvagese della Riviera). È una ballerina professionista e lavora per il Mamacita Club, un collettivo musicale che organizza eventi con ballerini e musica in locali e discoteche in tutta Italia. È molto attiva sui social, soprattutto Instagram e TikTok, dove pubblica molti video dove condivide con i suoi follower coreografie.

Secondo alcune indiscrezioni i due si conoscerebbero già da un po’ di tempo, ma solo ora sarebbe scattata la scintilla, forse perché Blanco ha ormai archiviato la sua storia d’amore con Giulia Lisioli.

Martina Valdes e i commenti sui social

A confermare le indiscrezioni e i gossip sempre più diffusi sulla relazione tra i due è stata la stessa Martina, che si è ritrovata a dover fronteggiare i commenti degli hater sui social.

Alcuni utenti su TikTok, una volta venuti a conoscenza della relazione tra il cantante e la ballerina, hanno cominciato a insultare più o meno velatamente la ragazza sotto a un video. Nella clip c’è la giovane, presente a un concerto di Blanco, che si gode la performance da una posizione riservata di fianco al palco. E poiché Martina non ha mostrato segni particolari di apprezzamento per l’esibizione del suo ragazzo, gli “odiatosi” hanno cominciato a chiedere al cantante come possa stare con una così: “Che tristezza, perennemente ferma ed imbronciata, ma come si fa!”.

La Valdes non ha perso tempo, rispondendo ai commenti di chi l’ha criticata: “Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore!”. La ballerina ha indirettamente (ma senza neanche troppi giri di parole) confermato la relazione con Blanco, confermando che la storia con Giulia Lisioli, se non fosse chiaro, è ormai un capitolo chiuso.

Nel frattempo Blanco, al momento in giro per l’Italia con il suo tour si sta preparando all’Eurovision Song Contest 2022, che lo vedrà salire sul palco di Torino insieme a Mahmood e la loro Brividi. E non vediamo l’ora di ammirarli.