Blanco è single? Giulia lo cancella da Instagram e sparisce

Blanco, “angelo con la corona di spine” che fa impazzire tutti

Pare proprio che tra Blanco e Giulia Lisioli sia finita: la loro storia d’amore sembrava una vera favola, e fino a poche settimane fa tutto andava a gonfie vele. O almeno così entrambi ci avevano mostrato, ma è possibile che qualcosa già non stesse girando per il verso giusto. Fatto sta che ad oggi gli indizi lasciano credere che non ci sia stato alcun lieto fine per i due giovani (ex?) innamorati.

Blanco è tornato single? Gli indizi

Il loro tenero bacio dietro le quinte, pochi istanti dopo l’incredibile vittoria al Festival di Sanremo 2022, ci aveva tanto emozionato. Ma Blanco e Giulia Lisioli potrebbero essersi già lasciati, e gli indizi in questa direzione non mancano di certo. I fan più attenti se ne sono accorti subito, dal momento che sui profili Instagram di entrambi sono letteralmente scomparse tutte le foto che li ritraevano insieme. Niente più testimonianze di un amore che, a quanto pare, non ha retto la prova della celebrità. E pensare che la loro relazione sembrava abbastanza solida da superare anche le tantissime indiscrezioni che, inevitabilmente, hanno iniziato a circolare nelle scorse settimane.

Se Blanco, subito dopo aver vinto a Sanremo accanto a Mahmood, aveva dedicato dolcissime parole alla sua Giulia, già nei giorni seguenti qualcosa era cambiato. Tra di loro ci sarebbero stati “alti e bassi”, secondo quanto il giovane cantante ha rivelato in una recente intervista a RTL 102.5, lasciando intuire qualche difficoltà nella sua vita sentimentale. Poi, più nulla. Riccardo (questo il suo nome all’anagrafe) ci ha provato a tenere la questione lontana dalle luci dei riflettori, ma l’incredibile notorietà che l’ha travolto lo ha reso letteralmente impossibile. E in poco tempo si è fatta largo la voce che lui e la Lisioli fossero ormai vicini alla rottura.

Negli ultimi giorni, Blanco si sta godendo la sua nuova vita – in attesa di salire sul palco dell’Eurovision Song Contest, dove raccoglierà l’eredità dei Måneskin. A breve partirà il suo tour, e per la maggior parte delle date già programmate è sold out. Di Giulia non ci sono più tracce: tutto fa davvero pensare che tra di loro sia finita, anche se nessuno dei due ha ancora confermato (o smentito) la notizia. Ma c’è di più, perché il giovane artista è stato beccato in discoteca accanto ad un’altra ragazza. Che si tratti di una nuova fiamma?

Blanco, il bacio rubato con Martina

Nei giorni scorsi, qualcuno ha fotografato Blanco impegnato a divertirsi in un locale milanese: in particolare, ha suscitato molto scalpore uno scatto che lo ritrae mentre bacia un’altra ragazza. Lei si chiama Martina Valdes, è una giovane tiktoker e lavora come ballerina. Secondo alcune indiscrezioni, i due si conoscerebbero già da un po’ di tempo. Ma solo ora sarebbe scattata la scintilla, forse perché Blanco ha ormai archiviato la sua storia d’amore con Giulia Lisioli (con cui stava da circa un anno e mezzo).

Di certo, tutto ciò non fa che aumentare i rumor sulla vita sentimentale del giovane vincitore di Sanremo. Lui, che da questo punto di vista è sempre stato molto riservato, non sembra intenzionato a rompere il silenzio e dissipare così le voci che si rincorrono da tempo. Ma certe immagini rivelano più di mille parole, e secondo molti non ci sarebbero ormai più dubbi.