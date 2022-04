È uno degli artisti del momento che non fa parlare solo della sua musica, sempre ai primi posti delle classifiche, del suo stile, che ha incantato sul palco dell’Ariston, o del suo talento. Ma anche della sua vita sentimentale. Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi , è giovanissimo ma ha già ottenuto importanti riconoscimenti. Tra gli ultimi la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood e la loro Brividi. In attesa di vederli gareggiare all’Eurovision, il cantante è in tour e ha importanti progetti in corso.

Ma dal punto di vista sentimentale? Le cose negli ultimi mesi sembrano essere cambiate.

Blanco, quando è iniziata la storia con Martina Valdes

Dopo la fine della relazione con Giulia Lisoli, Blanco era stato pizzicato mentre si scambiava un bacio in un locale insieme a una ragazza misteriosa. Un mistero che non è durato a lungo, infatti dopo poco si era scoperto che si trattava di Martina Valdes. I due sono coetanei e lei è una ballerina professionista che lavora per il Mamacita Club. Sui social pubblica moltissimo e la si può facilmente trovare su Instagram e su TikTok. Ed è proprio lì che lei, di recente e in maniera molto indiretta, ha dato una risposta ai follower che pare proprio confermare la relazione con il cantante.

Ma a quanto pare i due si conoscevano già da prima, ad affermarlo il settimanale DiPiù che racconta che l’incontro era avvenuto ancora prima dell’inizio della relazione tra Blanco e Giulia Lisoli. Più precisamente quando il cantante si praticava il calcio giocando in alcune squadre della zona, da cui entrambi arrivano. L’incontro sarebbe avvenuto grazie all’allenatore di lui nel lontano 2015. Poi Blanco e Martina si sarebbero nuovamente incontrati a febbraio e da quel momento pare che sia nato qualcosa, che è coinciso con la fine della storia con Giulia Lisoli.

Blanco, la fine della relazione con Giulia Lisoli

Blanco era arrivato a Sanremo fidanzatissimo, infatti da circa un anno e mezzo stava insieme a Giulia Lisoli. Lontana dal mondo dello spettacolo, 19 anni, era balzata agli onori delle cronache proprio per la sua lunga relazione con il cantante del momento. La loro storia è stata vissuta lontano dai riflettori, con poche uscite pubbliche e qualche risposta sull’amore nel corso di interviste rilasciate da lui.

Ma qualcosa potrebbe essere cambiato qualche giorno dopo la vittoria con Mahmood sul palco dell’Ariston. Infatti sono iniziate a circolare voci che li davano in crisi. Se questo non bastasse a gettare benzina sul fuoco era stato proprio lo stesso Blanco che in un’intervista alla radio Rtl 102.5 era parso molto evasivo.

Poi sono sparite le foto social che li ritraevano assieme. Nessuno dei due ha mai commentato la fine della relazione, ma il bacio con Martina in un locale ha fugato ogni dubbio.

Blanco, artista del momento

Al di là del gossip sulla sua vita sentimentale, che attira il pubblico perché Blanco è amatissimo dai giovanissimi e non, la sua carriera sta proseguendo a vele spiegate. In tour con una serie di concerti da “brividi” è stato anche scelto per cantare durante un momento molto importante. Si esibirà infatti in piazza San Pietro a Roma alla presenza di papa Francesco e di circa 57mila giovani in occasione del Lunedì dell’angelo (il 18 aprile). Appuntamento successivo l’Eurovision Song Contest, dove rappresenterà l’Italia duettando con Mamhood con la canzone con cui hanno vinto il Festival di Sanremo.