Blanco in crisi con la fidanzata Giulia Lisioli: la sua versione

Blanco, “angelo con la corona di spine” che fa impazzire tutti

Giovanissimo, amatissimo, recente e acclamato vincitore del Festival di Sanremo 2022… ma con il cuore in subbuglio – o almeno pare. Riccardo Fabbriconi, ormai noto come Blanco, è indubbiamente il cantante del momento. Ha trionfato con Mahmood sul palco dell’Ariston con la canzone Brividi, tra i brani più ascoltati delle ultime settimane, e la sua popolarità è in continua ascesa tanto che i biglietti per i suoi concerti vanno a ruba in pochi istanti. Si direbbe un momento estremamente fortunato per il giovane cantante, se non fosse per qualche problemino sentimentale.

Blanco in crisi con la fidanzata Giulia Lisioli: l’intervista in radio

Sappiamo che Blanco è fidanzato, nel suo cuore c’è una ragazza che si chiama Giulia Lisioli e che gli è stato accanto momento dopo momento durante quell’incredibile sfacchinata che è stata la kermesse. Sui social si sono mostrati affiatatissimi, tra un bacio e l’altro, una dichiarazione e un messaggio felice. Qualcosa, però, potrebbe essersi rotto: da ore circola la voce che la coppia sia in crisi. A dare nuova linfa al gossip è stato Blanco stesso che, in un’intervista alla radio Rtl 102.5, ha rilasciato dichiarazioni confuse.

La speaker che lo ha intervistato, dando per scontato che tra Blanco e Giulia andasse tutto a gonfie vele come mostrato nelle foto post Festival di Sanremo, ha chiesto al cantante se si sentisse felice in campo amoroso. Ecco che, da una domanda innocente, è nato lo scoop che ha convinto tutti della crisi in arrivo: la risposta di Riccardo è stata evasiva, tanto, forse troppo. Dopo aver tirato un lungo sospiro – certamente non di sollievo, ha sentenziato con un criptico: “Alti e bassi“. La conduttrice, stupita dalla risposta inaspettate, non poteva che chiedere delucidazioni e ha aggiunto: “Quanto tempo è che sei fidanzato?”. Prima di replicare, l’artista ha di nuovo sospirato per ribadire: “Alti e bassi”, aggiungendo poi: “Comunque un anno”. Insomma, per un attimo è sembrato che l’imbarazzo si tagliasse con il coltello.

Blanco in crisi con Giulia Lisioli: la reazione in radio

Giunti a questo punto, la speaker radiofonica ha capito di aver forse toccato una corda sbagliata e di dover rimediare alla tensione creatasi. A quel punto ha proseguito dicendo: “Credo di aver toccato un tasto…”, ma è prontamente intervenuto Mahmood, collega a fianco di Blanco anche in radio, a togliere le castagne dal fuoco sviando prontamente il discorso prima che degenerasse ancora. L’autore di Soldi ha infatti chiosato in modo molto tranchant: “No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità”. Quel ripetuto “Alti e bassi” poteva inizialmente sembrare una battuta per spostare il gossip altrove, ma poi Riccardo sembrava essere molto pensieroso quando ha ribadito il concetto: nessuno lo aveva incalzato e i sospiri sembrano aver parlato chiaro.

Lui e Giulia sono giovanissimi: che si tratti di una piccola discussione passeggera che lui sta metabolizzando con grande intensità o che siano screzi dovuti al successo improvviso di lui, così apprezzato dal pubblico da essere balzato sotto tutti i riflettori all’improvviso, siamo sicuri che potranno presto risolvere per il meglio.