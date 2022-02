Mahmood e Blanco, dopo La Vita in Diretta non vanno neanche da Vespa

Sanremo 2022, i look più iconici sul palco dell’Ariston

Reduci dalla vittoria del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono diventati anche i protagonisti di alcune polemiche (soprattutto social) per un paio di episodi che non sono di certo passati inosservati. Dopo aver negato un’intervista all’inviata de La Vita in Diretta, Anna Maria Prina, i due artisti avrebbero liquidato l’invito al programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, con un secco “No”.

Mahmood e Blanco, il no a Bruno Vespa

Non sono passate troppe ore dall’episodio andato in onda a La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, in cui l’inviata Anna Maria Prina ha cercato di intervistare i due vincitori di Sanremo fuori dall’aeroporto di Roma con scarsi risultati. I due ragazzi, infatti, hanno ignorato il tentativo della giornalista, lasciandosi andare a qualche reazione scherzosa. Con professionalità, il conduttore Alberto Matano ha cercato di sdrammatizzare sull’accaduto, giustificando i due giovani reduci da una vittoria importante come quella di Sanremo e, per questo, stanchi e pieni di impegni.

Adesso è il turno di Bruno Vespa, però, che potrebbe non avere la stessa diplomazia di Matano nei confronti di Mahmood e Blanco. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, i vincitori del Festival di Sanremo avrebbero rifiutato categoricamente l’invito del conduttore per la trasmissione Porta a Porta, con largo anticipo. Il motivo non ci è dato saperlo al momento, ma uno di questi potrebbe essere ovviamente il fatto di dover fare una cernita per forza di cose, per ovvia mancanza di tempo.

Per qualcuno, però, è già polemica, e sembrerebbe proprio che c’è chi stesse aspettando un piccolo passo falso da parte dei due artisti per poter infilare il coltello nella piaga. Una caduta di stile, la loro? Forse potrebbe essere vero, così come è vero che sono due ragazzi giovanissimi, soprattutto Blanco che ha appena compiuto 19 anni, e la “macchina” di interviste e impegni dopo una vittoria come quella di Sanremo può creare forte stress quando non ne sei abituato. Dovremmo dare loro, probabilmente, ancora un po’ di tempo sulla fiducia.

Mahmood, gli auguri per il compleanno di Blanco

Il 10 febbraio 2022 Blanco ha compiuto diciannove anni. Giovane e con un successo importante sulle spalle, reduce da una vittoria già annunciata come quella di Sanremo 2022 e hit collezionate da un bel po’ di tempo (basti pensare al brano Notti in bianco). Lo abbiamo visto durante le giornate del Festival, fuori dal palco, sempre un po’ sopra le righe (ma mai esageratamente), mentre il suo compagno di viaggio Mahmood sembrava essere disperato in alcuni momenti per via dell’imprevedibilità del collega e amico.

Come ha rivelato anche nell’intervista a Che tempo che fa, Blanco è in grado di farlo disperare ma allo stesso tempo gli vuole un gran bene, e in occasione del suo diciannovesimo compleanno, Mahmood ha pubblicato una loro foto in cui appaiono abbracciati; una semplicissima scritta, sintetica e speciale: “Auguri fratellino“. La dimostrazione del fatto, anche se siamo sicuri non servisse, che la loro è una coppia artistica che si proietta anche nella realtà in una bellissima amicizia.