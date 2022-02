Mahmood e Blanco snobbano La Vita in Diretta: la reazione di Matano

Sanremo 2022, i look del 5 febbraio, quinta serata

Li abbiamo visti sul palco di Sanremo 2022 (su cui hanno trionfato) e dietro le quinte: se Mahmood sembra calmo, posato e spesso molto serio, Blanco non ha mai nascosto di essere un incontenibile burlone sempre in cerca di scherzi e risate. Divertentissimi insieme, soprattutto quando Mahmood sgrana gli occhi in una sorta di finta disapprovazione nei confronti del compagno di palco, sono una coppia che conquista e non solo a livello musicale. Reduci dalla vittoria all’Ariston sono ormai ospiti ambitissimi in tutte le trasmissioni televisive: il 9 febbraio toccava a La Vita in Diretta, dove Mahmood e Blanco sono stati protagonisti di un servizio… davvero tragicomico. La reazione di Alberto Matano è stata comprensiva, ma per qualche istante il clima in trasmissione è diventato surreale.

Mahmood e Blanco: cosa è successo a La Vita in Diretta

Cosa è successo a La Vita in Diretta? Tutta la vicenda si è svolta abbastanza rapidamente: il conduttore Alberto Matano sperava di riuscire a parlare per qualche minuto in collegamento con Blanco e Mahmood, ma i due giovani cantanti agli onori di cronaca hanno deciso di snobbarlo. L’inviata del talk pomeridiano di Rai Uno, Anna Maria Prina, ha infatti cercato di avvicinarli all’aeroporto mentre sbarcavano a Roma – dove saranno ospiti di Amadeus a I Soliti Ignoti, sfruttando il successo del momento per farsi conoscere il più possibile sul piccolo schermo. I due, però, hanno liquidato la Prina spernacchiando, facendo spallucce e raccontando una barzelletta.

Una reazione così surreale da lasciare tutti interdetti per qualche secondo: i due cantanti, che in questo momento hanno conquistato la simpatia dell’Italia intera con i loro sketch sui social oltre che con la canzone Brividi, sono stati giustificati da Matano che – da vero professionista – non ha fatto una piega, senza alimentare alcuna polemica. I commenti degli spettatori non si sono fatti attendere: secondo alcuni, sicuramente si sarebbe scatenato un polverone se i protagonisti non fossero stati i recenti vincitori del Festival.

Mahmood e Blanco: la reazione dell’inviata de La Vita in Diretta

L’inviata, che attendeva Mahmood e Blanco agli arrivi dell’aeroporto, non si è data per vinta e li ha seguiti anche dopo che loro l’hanno snobbata scherzando e tirando dritto, sperando di riuscire a ottenere ugualmente qualche dichiarazione, magari anche una breve spiegazione del gesto, e salvare la situazione. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Anna Maria Prina – un vero esempio di perseveranza e pazienza senza eguali – ha tentato di giocare la carta “moglie di Amadeus”: ha detto ai due cantanti che in studio c’era Giovanna Civitillo, sperando di scatenare una qualche reazione, ma neanche questo tentativo è servito: i due cantanti hanno nuovamente fatto spallucce. Mahmood, non contento, ha lasciato tutti senza parole decidendo di rispondere raccontando una barzelletta: ”Cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert”.

Tra risate e sconcerto, ha ripreso il controllo della situazione il conduttore Alberto Matano che li ha scusati: sarà sicuramente lo stress dovuto ai pressanti impegni che li fanno viaggiare da giorni dopo la meritata vittoria a Sanremo 2022. Un aplomb invidiabile, che forse molti non avrebbero avuto in diretta.