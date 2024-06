Mahmood sorprende con il nuovo taglio di capelli e parla dell’ex che ha amato per anni

In un'intervista il cantante ha raccontato quanto sia importante la vita privata nella sua musica

È uno degli artisti più trasformisti e talentuosi del momento: Mahmood crea look sperimentali, mixando stili e generi, e suscita hype e curiosità sulla sua vita privata. Il cantante generalmente non si sbottona, ma durante un’intervista, condotta dal designer di Calvin Klein Willy Chavarria, ha fatto un’eccezione aprendosi su vari argomenti, tra cui una relazione durata più di cinque anni, ora conclusa.

Mahmood ha un ex con cui è stato più di cinque anni

Il cantante ha raccontato di avere difficoltà a parlare della propria vita sentimentale, anche con la persona più cara: sua mamma. “Mia mamma dice sempre che, quando ascolta la mia musica, scopre cose nuove su di me” ha rivelato. “Non mi piace parlare della mia vita privata. Ma quando scrivo canzoni, se non metto qualcosa sulla mia vita personale, perdo l’opportunità di creare un’intimità con le persone che mi ascoltano”.

Mahmood fa riferimento al nuovo album, Nei letti degli altri, che definisce “il più intimo che abbia mai prodotto”. È frutto di un lavoro interiore che ha portato Alessandro a un’evoluzione, a un miglioramento di sé lavorando su alcuni lati del suo carattere. “Ho capito che molti aspetti del mio comportamento erano negativi e ho deciso di lavorarci su, di non chiudere gli occhi e provare semplicemente a tornare a casa” ha dichiarato.

Poi ha fatto l’esempio dell’ex, con cui ha avuto una lunga relazione. Al momento questa persona e Mahmood sono rimasti amici, ma il cantautore ha sentito la necessità di scrivere qualcosa sulla loro storia. “C’è una parte in cui dico: ‘Più che far parte di una cosa a tre, mi piacerebbe avere dei fiori’. Capisco che a volte l’altra persona possa sentirsi attaccata perché certe cose devono rimanere private. Ma se censurassi quella storia, perderei l’opportunità di entrare in contatto con le persone”.

In altre parole, l’arte come la musica sono elementi supremi che richiedono il privato per nutrirsi. È la prima volta che sentiamo parlare così Mahmood della sua poetica, anche se avevamo intuito che molti testi erano autobiografici.

Il nuovo taglio di capelli di Mahmood

Se le sue storie d’amore sono longeve, non si può dire altrettanto dei tagli di capelli. Mahmood non resiste a lungo con lo stesso hairstyle. Lo abbiamo visto con le treccine afro, rasato, con i capelli lunghi e persino ricci. In generale ama molto le pettinature effetto wet, bagnato, uno stile che è molto di moda nel 2024 e si può ottenere con un’abbondante passata di gel.

Nel videoclip del nuovo singolo RA TA TA, il cantante canta e balla con un taglio mullet con treccina, sempre in stile wet. Alla sfilata di Prada A/I 2024-25 di Prada si è presentato in look nero con camicia bianca e con uno stile molto pettinato: capelli perfetti e laccati, ciuffettino ribelle. In questo momento Alessandro ama le asimmetrie: pettinatura impeccabile ma con una treccia o una ciocca a dare un po’ di dinamismo al viso.

Anche nelle foto realizzate per Paper Magazine ha osato con i capelli super-impomatati e mocassini con i tacchi abbinati a calze di spugna da calciatore.

Mahmood ha uno stile inconfondibile e personale, e ogni nuova svolta fa subito tendenza.