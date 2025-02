Mahmood a Sanremo 2025: “Tifo per Noemi”. Il retroscena sulla richiesta di Carlo Conti

Mahmood a Sanremo 2025 come co-conduttore accanto a Carlo Conti. Il cantante svela il suo tifo per Noemi e racconta il retroscena dell'invito inaspettato

Mahmood

Sanremo 2025 si avvicina e con esso anche le grandi sorprese che il Festival ha in serbo per il pubblico. Tra gli ospiti speciali di questa edizione, Mahmood si prepara a salire sul palco in una veste inedita: quella di co-conduttore accanto a Carlo Conti. Una proposta inaspettata, arrivata direttamente dal direttore artistico, che ha lasciato il cantante piacevolmente sorpreso.

Nel frattempo, Mahmood non ha dubbi su chi sostenere tra i Big in gara: “Tifo per Noemi“, ha confessato con entusiasmo, svelando anche un legame speciale con la sua canzone.

L’invito di Carlo Conti e la risposta di Mahmood

Quando Carlo Conti lo ha invitato a pranzo a Firenze, Mahmood non poteva immaginare cosa lo aspettasse. “Carlo, sarò in grado? Sei sicuro?“, gli ha chiesto con un misto di stupore ed emozione.

Ma il conduttore non aveva dubbi: voleva lui al suo fianco per la serata del 14 febbraio, un evento che si preannuncia già memorabile. Ad accompagnarlo, sul palco dell’Ariston, ci sarà anche Geppi Cucciari, per una serata che promette di unire musica, ironia e un pizzico di spettacolo in più.

Sanremo è sempre stato un punto di svolta nella carriera di Mahmood. Vincitore nel 2019 con Soldi e poi nel 2022 con Brividi, in coppia con Blanco, il cantautore è diventato una delle voci più rappresentative della musica italiana contemporanea.

Il Festival, per lui, è una seconda casa e tornare su quel palco, anche in una veste diversa, è un onore che non ha potuto rifiutare.

E se sua madre è sempre stata una grande fan di Sanremo, questa volta l’emozione è doppia: “Era felice e sotto choc quanto me. Verrà con una sua amica, devo trovarle i biglietti”, ha raccontato Mahmood con il suo solito sorriso.

Il tifo per Noemi e la canzone perfetta

Tra i tanti artisti in gara a Sanremo 2025, Mahmood ha un nome ben preciso a cui fare il tifo: Noemi. Il motivo? La sua canzone, Se t’innamori muori, scritta proprio da lui insieme a Blanco e Michelangelo.

“Sono fan del brano, ma non perché l’ho scritto io. È perfetto per lei“, ha spiegato il cantante, sottolineando come la voce di Noemi sia riuscita a rendere il pezzo ancora più intenso ed emozionante.

Non è un segreto che Mahmood sia uno degli autori più richiesti del panorama musicale italiano. La sua capacità di scrivere brani che si incastrano perfettamente con l’anima dell’artista che li interpreta è ormai riconosciuta, e il suo entusiasmo per Noemi ne è la prova. “Noemi l’ha cantato e sembrava ce l’avesse strappato di bocca. Pazzesco“, ha confessato.

Fonte: IPA

Moda e musica: l’altro lato di Mahmood

Oltre alla musica, Mahmood è sempre più presente anche nel mondo della moda. Dopo aver calcato le passerelle di Parigi per Yamamoto, il cantante ha dimostrato di avere un’attitudine innata per lo stile.

“Avevo già sfilato per altri brand, ma lui lo adoro“, ha rivelato parlando del designer giapponese. E il racconto del dietro le quinte è esilarante: “Mi spiega che dovrò sfilare con un modello di 19 anni: ‘Padre e figlio’. Resto perplesso, ho fatto sto figlio a 13 anni? Vabbè, è Yamamoto”.

Mahmood ha sempre avuto un legame forte con la moda e la sua eleganza è inconfondibile. “Difficile descriverlo, ma quando un uomo è elegante lo capisci subito“, ha detto, mostrando ancora una volta il suo occhio attento ai dettagli.

Un artista sempre in evoluzione

Mentre si prepara a Sanremo, Mahmood continua a lavorare alla sua musica e alla sua tournée. Il 2024 lo ha visto protagonista di un tour trionfale in Europa, e in primavera tornerà a esibirsi nei palasport italiani, con tappe a Bologna, Roma, Napoli, Torino e Milano.

Nonostante il successo, il cantautore non perde mai la sua umiltà e la voglia di migliorarsi. “Mi sono perso almeno sette volte”, ha ammesso, riferendosi alle difficoltà di gestire il successo e la vita privata. Ma è proprio attraverso le esperienze più intense che nascono le sue canzoni: “Se no ‘ste canzoni come le scrivevo?”, ha detto con la sua tipica ironia.

E ora, con Sanremo 2025 alle porte, Mahmood si prepara a una nuova sfida. Non sarà in gara, ma il suo ruolo di co-conduttore sarà sicuramente un momento da ricordare, tra emozioni, musica e qualche sorpresa ancora da svelare.