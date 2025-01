Fonte: IPA Mahmood

Manca ormai poco all’avvio del Festival di Sanremo e si va ovviamente a caccia di dettagli e possibili sorprese. Dopo aver scoperto i Big in gara, così come i giovani, e i titoli dei loro brani, l’interesse generale si è riversato sui co-conduttori. Il direttore artistico ha precisato come si sia ancora in alto mare, sotto questo aspetto, le ultime indiscrezioni però dicono altro.

Mahmood a Sanremo 2025

La storia di Mahmood è intrecciata fortemente con l’Ariston e il Festival di Sanremo. Il talentuoso cantautore ha infatti trionfato nella kermesse musicale più famosa d’Italia per ben due volte. La prima da solo e la seconda in coppia con Blanco.

Allo stato attuale non sembra interessato a tornare in gara. Difficile pensare abbia proposto un brano a Conti che, però, potrebbe volerlo al suo fianco. Dopo le tante polemiche sul concerto di Capodanno di Roma, con la difesa a spada tratta di Tony Effe, accoglierlo all’Ariston sarebbe di certo una mossa vincente sotto diversi aspetti.

Di sicuro il direttore artistico si garantirebbe una fetta d’ascolti proveniente da una certa generazione, nella speranza che l’incrocio con Fedez non diventi una mossa controproducente in ambito polemiche.

In ogni puntata un nome diverso al suo fianco, ha dichiarato Conti, ma di chi si tratterà? Su Dagospia il nome che salta agli occhi è quello di Mahmood: “Chiesta la disponibilità al cantante per una sera. Un po’ come avvenuto lo scorso anno con Marco Mengoni. Per gli annunci ufficiali però, bisognerà attendere ancora qualche giorno”.

I co-conduttori di Sanremo 2025

È in corso una fase delicata per il vaglio dei co-conduttori di Carlo Conti. Nel corso del podcast Pezzi: Dentro La Musica sono stati fatti tre nomi da parte di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano: “Ci saranno co-conduttori e co-conduttrici. Serena Rossi, Mahmood e Annalisa sono lì. Manca la firma”.

Un nome in comune con quanto riportato da Dagospia, dunque. L’altra grande novità, però, è quella di Geppi Cucciari. Un nome dall’enorme peso, che di certo darebbe prestigio a questa edizione, che vedrà presumibilmente Alessandro Cattelan sul palco nel corso dell’ultima serata.

Non una conduttrice scelta a cuor leggero, anzi. Si era vociferato molto di un suo malessere registrato dopo l’esclusione dal Sanremo di Amadeus. Al tempo stesso in molti l’avrebbero voluta come direttrice artistica di questa edizione.

In attesa che possa ottenere la sua chance, all’Ariston ci saranno le prove generali. Si andrà a rotazione, dunque, con partner sempre differenti nel corso delle cinque serate. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale e poi godersi l’avvicinamento al prossimo 11 febbraio.