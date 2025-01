Carlo Conti, il mistero dei co-conduttori a Sanremo. E spunta l’ospite internazionale

C’è grande mistero e curiosità in merito agli “amici” che affiancheranno Carlo Conti durante la prima serata di Sanremo 2025, “molto istituzionale”, per usare le parole del conduttore e direttore artistico della kermesse. Nell’incontro con la stampa per la fase di pre-ascolto dei brani in gara, Conti ha rivelato qualche dettaglio in più sul Festival: sappiamo che durante la seconda serata tornerà Damiano David, il frontman dei Måneskin. Ma c’è una trattativa in corso anche per un ospite internazionale.

Carlo Conti, il mistero dei co-conduttori della prima serata

Quella di Carlo Conti con la stampa è stata una lunga chiacchierata: quando la macchina di Sanremo inizia ad accendere i motori a gennaio, il mese antecedente al Festival, è un turbinio di annunci, di indiscrezioni che vengono confermate o smentite, di grandi ritorni o novità. Così la prima serata del Festival è istituzionale, su volere del conduttore, e al suo fianco ci saranno gli “amici di sempre” in veste di co-conduttori. Sì, ma chi?

Nella giornata di ieri 20 gennaio, durante i pre-ascolti dei brani in gara, Conti ha commentato l’indiscrezione lanciata da Dagospia in merito alla co-conduzione di Gerry Scotti. Sarebbe proprio lui uno degli amici di Conti, pronto a salire sul palco a Sanremo. “Gerry Scotti è un mio amico come lo sono Pieraccioni e Panariello e tanti altri. Sto ancora cercando di convincerli”, ha replicato il conduttore e direttore artistico,

E ha aggiunto, motivando le sue scelte all’Ariston: “Mercoledì Bianca Balti, come grande esempio di vita che deve continuare sempre, poi i colori di Malgioglio e l’ironia di Frassica. La terza serata sarà nel segno delle donne, con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. La quarta serata è tra glamour e ironia con Mahmood e Geppi Cucciari. Sabato è l’appuntamento più istituzionale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan”.

L’ospite internazionale a Sanremo 2025

Ma gli annunci su Sanremo 2025 non sono ancora finiti. Sappiamo che nella prima serata il super ospite è Jovanotti, mentre nella seconda Damiano David. Nell’incontro con la stampa, Conti ha svelato che al momento c’è una trattativa in corso per un ospite internazionale. Non ha aggiunto molto di più, ma anche in questo caso la curiosità consuma gli appassionati del Festival. Una trattativa quasi segreta: sono state fatte poche ipotesi sulla presenza di un nome di respiro internazionale. “C’è in corso una trattativa per un artista italiano ma mondiale che non sappiamo se dirà sì o no. Cercherò di dirvi di più appena possibile, appena ci sarà quest’ultima trattativa internazionale clamorosa“.

La replica alle polemiche

Naturalmente c’è stato modo di affrontare le principali polemiche sorte nelle ultime settimane, soprattutto in merito alla presenza di Emis Killa in gara. “Non spetta a me giudicare. Non faccio il giudice. (…) Secondo me, la canzone di Emis, come quella di Fedez, come quella di Tony Effe, di Elodie e di Lucio Corsi, tutte le 30 canzoni sono meritevoli di essere su quel tavolo. A me interessa come si comporterà su quel palco. Il resto non lo devo controllare io”.

Spenta anche la polemica su Giorgia, testimonial di Tim, tra gli sponsor del Festival. “Il suo contratto termina il 15 gennaio, quindi problema risolto”. Sanremo è pronto a scaldare i motori: si va in scena l’11 febbraio. Manca ancora un po’, e sono diversi gli annunci attesi nelle prossime settimane. Ma una cosa è certa: dimentichiamo le ore piccole di Amadeus. Almeno, questa è l’intenzione.