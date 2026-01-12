Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: l’annuncio di Carlo Conti

IPA Laura Pausini

La corsa verso Sanremo 2026 accelera e, come da tradizione, ogni news passa dal Tg1. Lunedì 12 gennaio Carlo Conti, direttore artistico e volto guida del Festival, ha annunciato la co-conduttrice della 76esima edizione: Laura Pausini. Sarà la cantante, amatissima in Italia e all’estero e vincitrice nella sezione giovani nel 1993 (con La Solitudine) ad affiancare il presentatore.

Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: l’annuncio di Conti

Ed è proprio sulla sua canzone simbolo che scherza Carlo Conti durante l’annuncio nell’edizione serale del Tg1. “Come l’ho convinta? Mi sono messo per 30 giorni sotto casa sua ho cantato La Solitudine e alla fine ha ceduto”. Tante, poi, le parole di elogio e i ringraziamenti: “È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici” – aggiunge – “con i quali animeremo il palco dell’Ariston”.

Dal canto suo Laura Pausini ha riassunto tutta la sua emozione, visibile, con: “Sanremo è tutti i miei sorrisi“. Lei, che 35 anni fa incantava il pubblico dell’Ariston e quello a casa con una canzone che è diventata fin da subito un tormentone generazionale, oggi è una delle artiste più amate e da pochissimo ha omaggiato Madonna con una cover di La Isla Bonita ai A Grammy Celebration of Latin Music. E noi, ora, non vediamo l’ora di guardarla calcare di nuovo il palco più ambito della musica italiana.

Max Pezzali ospite fisso

Solo pochi giorni fa Conti aveva dato un altro annuncio super gradito ai Millennial: la partecipazione di Max Pezzali come ospite fisso dalla nave. Niente Ariston per il cantante che ancora oggi riempie gli stadi di tutta Italia e che con gli 883 ha pubblicato alcune delle canzoni più amate. Max Pezzali farà parte del Festival con un ruolo stabile, pensato per accompagnare il pubblico sera dopo sera, senza entrare nella competizione: i suoi interventi musicali – che correranno in parallelo alla gara ufficiale – saranno un mix di nostalgia e leggerezza e noi siamo già pronti a lasciarci trasportare.

Sanremo 2026, chi sono i cantanti in gara

I 30 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston sono già stati ufficializzati e il colpo d’occhio è quello di un Sanremo 2026 vivace, che mescola stili, generazioni e linguaggi musicali diversi. Pop e cantautorato convivono con rap, contaminazioni urban e ritorni storici, in una fotografia piuttosto fedele della musica italiana di oggi.

Accanto a volti amatissimi dal pubblico, come Tommaso Paradiso o Malika Ayane, trovano spazio progetti più freschi e curiosi, senza rinunciare a nomi capaci di accendere subito l’attenzione. Il ritorno di Fedez, in gara insieme a Marco Masini, è uno dei più chiacchierati, così come la presenza di Arisa, Raf, Ermal Meta e soprattutto Patty Pravo, tutti pronti a riportare sul palco la propria esperienza e personalità.

Ecco l’elenco completo dei big: