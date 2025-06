Anticipazioni Torino is fantastic, Mahmood, Annalisa e gli altri super ospiti attesi

IPA Mahmood e Annalisa

Torino is fantastic sbarca su Canale5 per celebrare la grande tradizione musicale del nostro Paese con una line-up d’eccezione e un’atmosfera capace di unire generazioni. Sul palco saliranno artisti del calibro di Mahmood, Annalisa, Alessandra Amoroso e molte altre stelle della scena pop contemporanea, per una serata all’insegna della musica, dell’energia e della condivisione. Torino, da sempre crocevia di cultura e innovazione regala così un’occasione unica per vivere la musica dal vivo nella sua forma più autentica, in una cornice ricca di storia.

Torino is fantastic, grandi nomi della musica attesi sul palco

La grande stagione dei concerti estivi prosegue: dopo gli appuntamenti del 105 Summer Festival e il Tim Summer Hits che hanno portato in piazza migliaia di persone per scatenarsi con le performance live di artisti come Achille Lauro, Fedez, The Kolors e tanti altri, è la volta di Torino is fantastic. L’evento musicale gratuito trasforma Piazza Vittorio Veneto a Torino nel palcoscenico perfetto per celebrare San Giovanni, il Santo Patrono della città.

La serata, presentata dall’amato Gerry Scotti con la presenza eccezionale di Noemi, vede un cast di stelle italiane che spazia tra generi e generazioni, unendo nomi affermati e giovani promesse. Sul palco sono attesi infatti star della musica italiana come Mahmood, Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo e Tananai, oltre ai talenti emergenti finalisti di Amici.

Mahmood, reduce dal grande successo del suo NLDA Tour che si è concluso da poco, è già stato a Torino lo scorso 24 maggio per esibirsi all’Inalpi Arena, precedentemente nota come Pala Alpitour, con uno show ricco di luci, suoni e visual spettacolari. Ora la città piemontese è felice di accogliere nuovamente il cantante che trascinerà il pubblico presente grazie ad una performance che mixa vecchi e nuovi successi.

Annalisa invece ha da poco lanciato il singolo Maschio, una traccia con sonorità anni ’70 e ’80 scritta e prodotta da lei insieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci che è gia un tormentone, mentre il suo tour Capitolo I ha già registrato il sold-out nei palazzetti. La cantante è stata anche protagonista dell’evento Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo dove ha chiuso il festival con una performance intensa di alcuni dei suoi più grandi successi.

Grande attesa poi per Alessandra Amoroso che si esibirà con il pancione: la cantante infatti, insieme al compagno Valerio Pastore, è in dolce attesa di una bimba che chiamerà Penelope Maria.

Ospite internazionale d’eccezione sarà Shaggy che aprirà il concerto con una performance mozzafiato del suo indimenticabile tormentone anni ’90 Boombastic (Fantastic) che proprio quest’anno compie ben 30 anni dalla sua uscita. Atteso anche un iconico duetto tra l’artista e la guest della serata Noemi sulle note di Angel, fondendo così note reggae e il tipico soul della cantante italiana.

Torino is fantastic, la location e dove vederlo

Torino is fantastic dunque segna un’altra fondamentale tappe musicale nell’estate 2025 perché non è solo un concerto-evento, ma anche un’esperienza collettiva in cui la città si mobilita e la musica avvicina le generazioni. L’evento, che si è tenuto lo scorso 24 giugno live in Piazza Vittorio Veneto a Torino, potrà essere visto – e rivisto – domenica 29 giugno 2025 su Canale 5 alle ore 21.25 e in diretta streaming sull’app Mediaset Infinity.

Il concerto rappresenta anche un importante legame tra la città di Torino, le istituzioni e la FIAT che è partner storico dell’iniziativa portando così una testimonianza di cultura, identità e orgoglio torinese. A celebrare l’evento ci penseranno anche i fuochi pirotecnici che accenderanno la città a conclusione dell’evento.

Per l’occasione Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer globale di Stellantis, ha dichiarato: “FIAT e Torino condividono da oltre 125 anni un legame profondo, evidente nei luoghi, nelle persone e nello spirito della città. Il concerto Torino is fantastic è stato fortemente voluto da Fiat proprio per sottolineare questa relazione duratura che mi riempie di orgoglio”.