Ascolti tv del 29 giugno, le repliche di Imma Tataranni contro Torino is fantastic

Sfida accesissima nell’ultima domenica di giugno per gli ascolti: quella del 29 è stata una serata ricca di appuntamenti, che hanno tenuto incollati gli spettatori al piccolo schermo. Da un lato su Rai1 c’erano le repliche della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con protagonista la talentuosa Vanessa Scalera. Dall’altro su Canale5 l’appuntamento era con Torino is fantastic, il mega concerto gratuito che portato in scena una delle serate più attese dell’estate italiana, accendendo Piazza Vittorio Veneto con alcuni degli artisti più celebri del nostro panorama musicale, come Mahmood e Annalisa.

Ma non finisce qui: su Rai2 è andato in onda Facci ridere, lo show comico con Pino Insegno e Roberto Ciufoli, su Rai3 invece appuntamento imperdibile con le inchieste di Report, condotto come sempre da Sigfrifo Ranucci. Su Rete4 Roberto Giacobbo ha presentato una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, mentre su Italia1 c’era il match Flamengo – Bayern Monaco. Chi avrà vinto la gara degli ascolti?

