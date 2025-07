Ascolti tv del 6 luglio, chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e La notte nel cuore

Ansa Sigfrido Ranucci

Termina un’altra domenica all’insegna della grande fiction italiana, delle soap turche ma anche dell’approfondimento giornalistico che non si ferma. Rai1 ha infatti mandato in onda le repliche di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2, mentre su Canale5 abbiamo visto un nuovo episodio di La notte nel cuore. Su Rai2 abbiamo invece assistito allo show comico Facci Ridere di Pino Insegno, già tornato da settimane alla guida di Reazione a Catena, invece su Retequattro è stata trasmessa una nuova puntata di Freedom con Roberto Giacobbo.

Si chiude inoltre la lunga stagione di Report, con i saluti amari del conduttore Sigfrido Ranucci che afferma di “aver fatto il possibile” – come sempre, d’altronde – e ha ringraziato la sua squadra per il lavoro svolto nell’ultimo anno. Come sappiamo, la prossima stagione sarà priva di quattro puntate a dispetto delle dichiarazioni rese in sede di presentazione di palinsesti Rai, dove invece si affermava che il programma non sarebbe stato toccato. Infine, su Italia1 abbiamo visto Sarabanda Celebrity. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv del 6 luglio? Tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv del 6 luglio

Su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha interessato 1.656.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.812.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Facci Ridere intrattiene 754.000 spettatori (6%). Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 813.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3, dopo Report Lab (823.000 – 5.7%) e la presentazione (1.002.000 – 6.9%), Report segna 1.436.000 spettatori pari al 10.3%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un ascolto medio di 628.000 spettatori (5.3%). Su La7 Nel nostro cielo un rombo di tuono raggiunge 214.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene 254.000 spettatori (1.9%). Sul Nove la replica de La Corrida raduna 412.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 6 luglio

Su Rai1 Techeteche Top Ten arriva a 2.951.000 spettatori (20.5%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.351.000 spettatori pari al 16.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 915.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 696.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 788.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 892.000 spettatori (6.2%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 324.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 6 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.910.000 spettatori pari al 17.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.686.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.258.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.574.000 spettatori (13.1%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 260.000 spettatori con il 2.7%, mentre The Rookie sigla 275.000 spettatori con il 2.4% e Blue Bloods 513.000 spettatori con il 3.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raduna 506.000 spettatori (4.6%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 429.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.755.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 518.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 628.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 ha conquistato 1.282.000 spettatori (10%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 242.000 spettatori pari al 2.2%.