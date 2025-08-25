Ascolti tv 24 agosto, chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e La notte nel cuore

Agosto sta volgendo al termine e sono queste le ultime repliche prima della nuova programmazione: i risultati degli ascolti tv di domenica 24

Ansa Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

Una domenica che ci accompagna verso la fine di agosto e, quindi, che ci introduce verso i nuovi programmi della prossima stagione. Gli ascolti tv del 24 agosto rivelano cos’abbia preferito il pubblico tra le repliche di Imma Tataranni 2 e La notte nel cuore, che invece va in onda in prima tv su Canale5. Si tratta delle ultime settimane di stop per la Rai, che sta per tornare con le novità già annunciate per settembre e per l’autunno.

Su Rai3 abbiamo invece assistito alle repliche di Report Estate con Sigfrido Ranucci, atteso con le nuove inchieste per la fine di ottobre, mentre su Rete4 abbiamo visto una nuova puntata di Freedom di Roberto Giacobbo che si è in parte occupato dei misteri intorno alla Basilica papale di San Paolo fuori le mura. E ancora, su Italia1 è stato trasmesso il film Il cosmo sul comò. Su Rai2, dopo le ultime gare dei Mondiali di Ginnastica Ritmica con i trionfi di Sofia Raffaeli, abbiamo assistito ai nuovi episodi di Will Trent.

Prima serata, ascolti tv del 24 agosto

Su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha interessato 1.804.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.958.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Will Trent intrattiene 376.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Il cosmo sul comò incolla davanti al video 794.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 il meglio di Report segna 765.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 501.000 spettatori (4.3%). Su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 372.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Resort Paradiso ottiene 275.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica de La Corrida raduna 520.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 304.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.

Access Prime Time, dati del 24 agosto

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.562.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.084.000 spettatori pari al 27.6%. Su Rai2 i Mondiali di Ginnastica Ritmica intrattengono 575.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 828.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Illuminate raduna 358.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 610.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 505.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 812.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 379.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 261.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 24 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.978.000 spettatori pari al 18.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.733.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.336.000 spettatori (13.5%), mentre Sarabanda ha convinto 1.824.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 TGSport Sera segna 479.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 403.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 488.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.848.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 670.000 spettatori (5%). Su Rete4 La Promessa interessa 656.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 234.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Fantozzi subisce ancora è la scelta di 183.000 spettatori pari all’1.7%