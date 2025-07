Ascolti tv del 27 luglio, chi ha vinto tra La notte nel cuore e Report

Ansa Sigfrido Ranucci

Luglio si chiude con un palinsesto caratterizzato da una serie di repliche che ci preparano alla prossima stagione televisiva. Domenica 27 luglio, Rai1 ha infatti proposto gli episodi in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, in onda proprio nei giorni in cui abbiamo appreso dell’addio alla serie di Alessio Lapice, mentre su Canale5 abbiamo assistito a La notte nel cuore, come ogni domenica.

Su Rai3 abbiamo invece visto una puntata in replica di Report, con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Il programma, che è stato confermato dalla Rai tra le polemiche, torna a ottobre e con una programmazione ridotta rispetto agli anni precedenti. Su Rai2 abbiamo invece assistito agli episodi della serie Will Trent, mentre su Italia1 abbiamo visto Max Working – Lavori in corso. Su Rete4, Roberto Giacobbo ha condotto una nuova puntata di Freedom, portandoci ancora in giro per il mondo. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 27 luglio? Vediamo insieme tutti i dati.

I dati di ascolto del 27 luglio sono disponibili dalle ore 10.