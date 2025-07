IPA Sarabanda Celebrity, com'è andata la puntata del 6 luglio? Le pagelle

Nuovo appuntamento con Sarabanda Celebrity, in onda domenica 6 luglio. La versione Vip dello storico programma condotto da Enrico Papi convince e diverte, ma scendiamo nel dettaglio di questa puntata. Come al solito, spazio a due squadre di volti noti, pronte a darsi battaglia, seguendo la regola del “maschi contro femmine“.

Il team femminile è stato composto da Anna Tatangelo, Siria, Jessica Morlacchi e Rossella Brescia, mentre il team maschile ha visto giocare Frankie hi-nrg, Riccardo Rossi, Alvin e AKA 7even.

Enrico Papi ottimo padrone di casa. Voto: 8

Enrico Papi sembra aver trovato il proprio giusto equilibrio. Nello storico Sarabanda era ancora acerbo e avvezzo a degli eccessi. In questa nuova veste, invece, fa il padrone di casa come dovrebbe, con battutine, improvvisazioni ma, al tempo stesso, un generale senso d’ordine.

Anche stavolta porta a casa una puntata dai toni costantemente piacevoli, con uno stile di conduzione personale e mai “pesante”. Decisamente promosso, al netto del fatto che l’effetto nostalgia giochi un ruolo chiave in questo rinnovato successo, meritato.

Anna Tatangelo, competitiva e competente. Voto: 8

Nessuno vuole che alla festa ci sia quella persona eccessivamente competitiva, che di colpo trasforma l’atmosfera e la rende gravosa. Al tempo stesso, però, è fondamentale che ci sia chi prende il gioco con serietà. Anna Tatangelo trova il giusto equilibrio e fa da caposquadra del suo team, pur senza un titolo ufficiale. Molto convincente e spontanea.

Jessica Morlacchi, solita grinta. Voto: 7

In termini di impegno, dietro Anna Tatangelo troviamo Jessica Morlacchi. Le competenze non mancano e l’esperienza maturata nei salotti Rai le permettono di saper gestire i tempi. Non se ne sta in un angolo a guardare, come altri, ma partecipa a sprazzi, per quanto con costanza. Gioca ma senza tentare di emergere a tutti i costi. Non facile dopo l’esperienza al Grande Fratello.

Rossella Brescia, in disparte. Voto: 5

Nonostante l’ampia esperienza nel mondo dello spettacolo televisivo e teatrale, così come in radio, sembra starsene spesso in disparte. La si vede sorridere di gusto con il suo team ma, al tempo stesso, partecipare alla trasmissione se chiamata in causa. Non un elemento disturbante, certo, ma neanche quel plus che ci aspetterebbe da lei.

Siria, la zia strana cui vuoi bene. Voto: 7

Con Siria è tutta questione d’energia e quella non cambia mai. Hai costantemente la sensazione di star guardando la tua zia preferita, un po’ persa nel suo mondo, che però sa divertirsi e prendersi poco sul serio. Una scelta decisamente azzeccata, che si sposa ottimamente con quella di Anna Tatangelo. Per quanto distanti tra loro in termini di approccio, l’alchimia è stata evidente fin dalle prime battute.

Riccardo Rossi, sorridi e porta a casa. Voto: 7

Alcune uscite sono state decisamente positive, al netto di una puntata gestita a suo modo, con stile compassato. Si ha sempre l’impressione che Riccardo Rossi non abbia ragione d’essere divertente eppure lo è. Sguardo, tempi comici e consegna delle battute convincono, come sempre. Nel gruppo sorride e partecipa, al netto di una capacità d’ascolto e collegamento voce-artista-titolo limitata. Distante dall’attenzione alla gara delle donne. È evidente.

Frankie hi-nrg, personaggio inaspettato. Voto: 7

C’è una certa generazione che fatica di certo nel vedere Frankie hi-nrg partecipare a Sarabanda, in onda su Canale 5 in prima serata. C’è un cortocircuito che però il padre del rap italiano, come lo ha definito Enrico Papi, ignora del tutto. Si mette in gioco e si diverte, prendendo il tutto come un gran gioco aperitivo in spiaggia. Decisamente positiva la sua prova.

AKA 7even, il nipotino del gruppo. Voto: 6,5

AKA 7even rappresenta la quota Gen-Z del programma. Viene trattato dal gruppo come una sorta di nipotino. La sua età gli offre qualche vantaggio ma nulla di che. Si amalgama però bene nel team dei maschi e offre il suo contributo. È soltanto un po’ strano vederlo fare il personaggio in TV, considerando una carriera ancora tutta da costruire in campo musicale. Che si stia preparando una via alternativa per il successo?

Alvin, il potere della radio. Voto: 8

I tanti anni d’esperienza in radio si fanno sentire tutti. È l’unico a poter tener testa ad Anna Tatangelo ma, a differenza sua, si gode la posizione di terzo della squadra, limitandosi spesso a suggerire e cedendo la parola a Frankie. Vera punta di diamante del team.