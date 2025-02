Mahmood, quanto è alto, tutti i segreti dei suoi look

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Mahmood, 10 look di un’icona di stile: l’eleganza è genderless

Dalla clamorosa quanto inaspettata vittoria – nel 2018 – del Festival di Sanremo con la sua Soldi, ciò che è venuto dopo è storia: Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, da quel momento in poi ha collezionato una serie infinita di successi emozionando senza sosta il pubblico con il suo splendido e riconoscibile timbro. Ma sul suo conto siamo davvero certi di sapere tutto?

Quanto è alto Mahmood?

Nato il 12 settembre del 1992 a Milano, sotto il segno della Vergine, da madre sarda e padre egiziano, colui che in arte conosciamo come Mahmood è cresciuto nel quartiere periferico del Gratosoglio e la musica ha sempre fatto parte della sua vita, sin dalla tenera età.

Contrariamente a quanto si pensi, il suo nome non ha alcun legame con la personale fede religiosa: cattolico come la mamma, il cantante ha dato vita al curioso pseudonimo servendosi di un gioco di parole tra il suo cognome e la nota espressione inglese My Mood – il mio stato d’animo – a rappresentare il proposito di portare la propria storia personale all’interno del progetto musicale proposto.

Oltre allo sconfinato amore per la musica, sentimento che fortunatamente si è pian piano e con sacrificio tramutato in professione, se si pensa alla figura di Mahmood a spiccare è anche la sua immensa passione per la moda.

Complice anche una notevole forma fisica – Alessandro sarebbe alto ben 1 metro e 80 centimetri – unita alla grande fama, sarebbe persino riuscito a calcare le passerelle di Yohji Yamamoto durante l’ultima Couture Week di Parigi.

Lo stile ibrido di Mahmood, tra eleganza haute couture e mondo underground

Appare lampante come l’artista adori sperimentare con la propria immagine sfoggiando mise inaspettate e capaci di stupire puntualmente il pubblico, di pari passo con il suo enorme talento. Dall’esordio ad oggi il suo signature look è ovviamente passato attraverso una interessante metamorfosi per approdare verso uno stile più consapevole e rappresentativo del personaggio, ora in perfetto equilibrio tra un’eleganza anticonvenzionale ed il mondo underground dal quale proviene.

Basti pensare che lui per primo, in Italia, detiene il merito di aver sdoganato l’uso della gonna su individui di genere maschile, facendosi sostenitore di una moda sempre più volta al concetto genderless: oltre a quella prima apparizione sul palco, il cantante di Tuta Gold è solito indossarla tutt’oggi molto spesso – lunga almeno sino a sfiorare il malleolo – abbinata a giacche oversize e magliette aderenti.

Nel suo guardaroba tipo non mancano infatti neppure capi basici quali la canotta bianca, degli anfibi ed il chiodo in pelle. Ai suddetti must-have vengono accostati generalmente pezzi singolari quali top in mesh, pantaloni baggy, bluse elaborate, corsetti, capispalla statement e bermuda, nell’ottica di un linguaggio personale e riconoscibile. Insomma: i presupposti per considerare Mahmood tra i co-conduttori più cool in assoluto dell’edizione ancora in corso di Sanremo 2025 ci sono davvero tutti.

Vedremo infatti l’artista di origini sarde, almeno per quest’anno, sul palco dell’Ariston vicino a Geppi Cucciari per appoggiare Carlo Conti durante la quarta serata del Festival della Canzone Italiana: a seguirlo durante questa esperienza è la celebre stylist Ramona Tabita, colpevole di aver contribuito ad alzare notevolmente ogni aspettativa in merito ai suoi look.

Durante la conferenza stampa pre-serata, intanto, il cantante ne ha esibito uno degno di nota composto da cappotto lungo dalle spalline acuminate, camicia scura dotata di maxi fiocco, pantaloni morbidi gessati e stivali. Che altro ci attende? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.