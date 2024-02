Mahmood, chi lo veste al Festival di Sanremo 2024

Un look worker mai banale quello scelto da Mahmood per la prima serata di Sanremo: ecco chi ha vestito il cantante di "Tuta gold"

Fonte: IPA Mahmood

Il Festival di Sanremo è da sempre un evento attesissimo, non solo per via dei grandi artisti e della musica che ogni anno ci tiene compagnia per un iconico evento lungo una settimana. Da sempre, l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori si concentra anche sui look che gli artisti e le artiste decidono di portare sul palco. Estrosi, divertenti, eleganti e mai banali, i cantanti si affidano a grandi case di moda per apparire al loro meglio sul palco del teatro Ariston. Uno dei nomi su cui si sono accesi i riflettori è sicuramente Mahmood: il cantante, già notissimo al festival per le sue vittorie con i brani Soldi e Brividi insieme a Blanco, ha cantato la sua Tuta gold sfoggiando un look molto particolare.

Chi veste Mahmood a Sanremo 2024

Per la prima serata del festival Mahmood ha deciso di vestire un outfit firmato da Prada, casa di moda molto vicina al cantante che spesso si dedica ai suoi look per gli eventi più importanti.

Il look per la serata di apertura della kermesse, fatto su misura per Mahmood, segue il trend ormai noto dell’utility wear. Nuance scure che si concretizzano in un dolcevita nero, gilet oversize, anfibi e pantaloni larghi tutti rigorosamente in pelle. Nota imprescindibile, le tasche: tante, capienti, che riprendono parte del testo di Tuta gold, il brano scelto da Mahmood per gareggiare a Sanremo, in cui canta di avere cinque cellulari nella sua tuta.

Fonte: IPA

Sicuramente non gold, ma un outfit di valore, quello di Mahmood, che anche questa volta scegliendo Prada, ha saputo regalare un volto diverso al look worker, rendendolo elegante e adatto a una serata come quella di Sanremo. Un marchio che ha una collaborazione di lunga data con il cantante: Prada, infatti, aveva lavorato sui look di Mahmood anche durante Sanremo 2022, anno della vittoria insieme a Blanco, e per gli Eurovision 2022 e 2023, in cui si era esibito prima come cantante in gara, poi come ospite.

Mahmood a Sanremo con “Tuta gold”

Ancora da scoprire i prossimi look che Mahmood sfoggerà per le prossime serate del festival. Quel che è certo è che tutti si aspettano qualcosa di incredibile, magari proprio legato al titolo del suo pezzo. Tuta gold è un brano che, oltre a raccontare i pensieri interiori di un giovane ragazzo, si lega inevitabilmente al tema della moda.

Parlando del brano Mahmood ha raccontato: “Il protagonista è un ragazzo che inizia a guardarsi indietro, che ripensa alla sua vita fino a quel momento. Si trova fuori dalla tenda di un rave party e lì riflette sulla sua adolescenza, su cosa l’ha ferito nel passato e come questo l’abbia reso più forte. È lui che indossa la famosa “tuta gold”, una tuta in acetato, quel materiale sintetico che in molti portavano negli Anni 90. Questo è un simbolo di comodità e al contempo ha un grande significato: nel posto più comune e nel capo più semplice di tutti si può trovare qualcosa di speciale. Ma non è finita: vi sorprenderò anche nella sonorità.” Non resta quindi che aspettare e vedere come ci stupirà Mahmood, e se continuerà a farlo grazie all’incredibile gusto di Prada.