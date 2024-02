“Mahmood rifatto, sbiancamento della pelle”: ora parla il cantante

Fonte: Getty Images Mahmood a Sanremo 2019 (a sinistra) e nel 2024 (a destra)

“Mahmood è diverso al Festival di Sanremo 2024”. “Mahmood si è rifatto”. “Mahmood si è sbiancato la pelle come Michael Jackson”. Tanti i commenti di questo tipo che si sono sprecati sui social network nella settimana sanremese, dove il cantante è stato grande protagonista con la sua Tuta Gold, diventata velocemente una hit. La canzone non è andata oltre il sesto posto in classifica ma spopola sulle piattaforme streaming e in radio (in Italia e all’estero), tanto da battere pure la vincitrice Angelina Mango (e il secondo classificato Geolier). Forte del suo successo Alessandro si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa smentendo certe voci sul suo conto.

Mahmood, viso rifatto e sbiancamento della pelle?

“La gente è pazza. Hanno detto che mi sono rifatto, che mi sono sbiancato la pelle, di tutto… che mi son rifatto il naso”, ha dichiarato Mahmood in un’intervista rilasciata a RTL 102.5. “Ti sei tolto solo la barba, o no?”, gli ha chiesto l’intervistatrice. “Mi son cresciuti i capelli e mi son tolto la barba, mi sono un po’ lavato la faccia, un po’ di crema e via”, ha replicato il cantante tra le risate generale. E poi ha aggiunto: “Mi hanno detto di tutto ma io mi diverto tanto; ogni giorno ce n’è una nuova quindi siamo tutti carichi”.

Ergo, nessun ritocchino per il musicista che ha semplicemente cambiato look rispetto ai suoi esordi sul palco dell’Ariston. Se al Festival di Sanremo 2019, dove ha vinto a sorpresa con Soldi contro il super favorito Ultimo, si è presentato rasato e con camicie dallo stile piuttosto eccentrico, per l’edizione 2024 ha optato per un look più glam e ricercato, con corsetti, top monospalla e pantaloni dorati.

Il look di Mahmood al Festival di Sanremo 2024

Con i capelli più lunghi Mahmood ha potuto giocare con diverse acconciature durante il Festival di Sanremo 2024. Per la prima esibizione, ad esempio, ha plasmato la chioma in un look retrò, con la riga laterale e i capelli scolpiti dal gel. Poi è stato il turno dei ricci definiti e scintillanti. A seguire una pettinatura in stile afro braids ingellate mentre agli incontri con i giornalisti è arrivato con riccio vaporoso e romantico.

Fonte: IPA

A vestire Mahmood a Sanremo 2024 ci sono stati brand come Maison Margiela, con i corsetti e i maxi cappotti del Green Carpet, e Rick Owens, che ha firmato uno dei look più belli di questa edizione, sfoggiato durante la seconda serata del Festival, quando il 31enne si è presentato con un top monospalla, abbinato a pantaloni a vita altissima e stivali con zeppa.

Fonte: IPA

Sul palco dell’Ariston Mahmood ha poi indossato un worker look di Prada con gilet multitasche in pelle e pants coordinati e successivamente una salopette total pelle di Loewe. Per la serata delle cover Mahmood ha scelto un outfit di Dolce & Gabbana, con camicia nera e scollata, fascia smoking in vita e maxi polsini.

Infine, per la serata conclusiva, si è esibito con la Tuta gold citata nella sua canzone: una tuta couture firmata Valentino, che è stata parecchio apprezzata dagli spettatori. Mahmood è oggi più maturo, più glamour e più sicuro di sé: altro che rifatto!