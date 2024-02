Mahmood, dopo il successo a Sanremo arriva l’album Nei letti degli altri

Fonte: Getty Images Mahmood

Diventato uno dei volti e delle voci più amate del Festival di Sanremo, Mahmood segue la scia di successo con un nuovo, coinvolgente album. Nei letti degli altri, disponibile in digitale a partire dal 16 febbraio, è l’ultimo progetto del cantante. Al suo interno, non solo Tuta gold, ma altri 12 pezzi in cui Mahmood, da solo o in collaborazione con altri grandi della musica, esprime la sua idea di arte.

“Nei letti degli altri”, il nuovo album di Mahmood

Ha rapito l’attenzione e l’amore di tutti durante il Festival di Sanremo: la sua Tuta gold, nonostante non sia rientrata nella rosa dei 5 brani tra i primi posti delle classifiche, è già diventata un successo clamoroso. Con due milioni di ascolti giornalieri, Tuta gold inquadra Mahmood tra gli artisti più ascoltati al mondo con il suo ritmo travolgente e il ritornello difficile da togliersi dalla mente. Ora, il cantante ha pubblicato Nei letti degli altri, un progetto musicale fatto di 13 brani disponibile in digitale e streaming dal 16 di febbraio.

Un album che, oltre a Tuta gold e Cocktail D’Amore, brano già popolarissimo fin dalla sua uscita anche per alcune critiche fatte da Cristiano Malgioglio in merito al titolo, aggiunge 11 nuovi pezzi. 3 di questi, però, rimangono un enigma: Mahmood ha infatti deciso di pubblicarne solo 10, lasciando un velo di mistero su 3 brani che verranno lanciati in futuro.

Questo è il terzo dopo Gioventù bruciata del 2018 e Ghettolimpo del 2021: un progetto intimo e introspettivo, che si concentra sulla ricerca della profondità misteriosa dei sentimenti all’interno del letto, uno spazio personale che amplifica le emozioni e in cui ci si confronta con la propria interiorità e con i rapporti umani. Le produzioni portano la firma di artisti come Dardust, Francesco Fugazza, MadFingerz, Katoo, Drast, Golden Years, Michelangelo, Lvnar, LUCASV, BGRZ, d.whale e Marcello Grilli.

Tra gli artisti che hanno collaborato con lui al progetto svettano i nomi e le voci di Slim Soledad, Capo Plaza, Chiello e Tedua, che ha partecipato al festival cantando sulla nave e ha fatto tanto parlare di sé per via del gossip legato a un possibile flirt con Emma Marrone.

“Nei letti degli altri”, la tracklist dell’album

Un album che si aggiunge al successo indiscusso di Mahmood, che già prima di Tuta gold aveva fatto suo il palco del teatro Ariston con Soldi e Brividi, canzone vincitrice dell’edizione 2022 insieme a Blanco. Parlando del suo ultimo album, Mahmood ha raccontato: “Negli ultimi anni ho avuto l’opportunità di viaggiare tanto, di stare in tanti letti, in diversi hotel, ma soprattutto ho dovuto cambiare tre case nel giro di pochi mesi, dal letto del mio primo appartamento in affitto sono tornato in quello di casa di mia madre… In questi letti ho riflettuto tanto e ho esorcizzato molti demoni, il che mi ha fatto maturare ed è alla base di questo disco.”

Ecco la tracklist che, fino a questo momento, è possibile ascoltare in digitale: