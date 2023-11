Fonte: Ansa Fiorello

Fiorello supera i confini nazionali, finendo oltreoceano: tutto grazie all’omaggio a Whoopi Goldberg nel giorno del suo compleanno, che ha divertito il pubblico di Viva Rai2! ed entusiasmato l’attrice, che ha deciso di trasmettere la performance con Mahmood durante il il talk show americano The View.

Whoopi Goldberg mostra nel suo programma la performance di Fiorello e Mahmood

Una splendida sorpresa per Fiorello, che mai si sarebbe immaginato di finire addirittura sulla tv americana. Durante la puntata di Viva Rai2! del 13 novembre il conduttore e Mahmood si sono esibiti per omaggiare il film cult Sister Act nel giorno del 68esimo compleanno di Whoopi Goldberg, che in quella pellicola ha ricoperto il ruolo di Suor Maria Claretta.

I due, indossando lo stesso vestito da suora dell’attrice, si sono esibiti sulle note di I will follow him a chiusura della puntata, regalando una performance indimenticabile. A Whoopi Goldberg non è sfuggito l’affettuoso omaggio andato in onda su Rai 2: informata dal suo socio in affari su quanto stava accadendo in Italia, ha ringraziato lo showman e il cantante sulle sue storie Instagram.

Ma non è finita qui: durante il talk show americano The View, che la vede nel ruolo di conduttrice, Whoopi ha mandato in onda uno spezzone dello show di Fiorello, commentando così la performance del comico e dell’artista: “Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood, hanno fatto una performance tributo di Sister Art in onore del mio compleanno. Guardate è meraviglioso”.

Viva Rai2!, Fiorello riesce nell’impresa: pace fatta tra Mahmood e Malgioglio

È uscito il nuovo singolo di Mahmood dal titolo Cocktail d’amore, e non sono mancate le polemiche attorno il brano dell’artista. La ballata malinconica, che racconta di una storia ormai finita, non è stata affatto gradita soprattutto da Cristiano Malgioglio, che si è sentito derubato del titolo che aveva utilizzato in uno dei suoi pezzi più famosi, scritto per la grande interprete Stefania Rotolo.

Ai microfoni dell’agenzia stampa Adnkronos l’artista aveva confessato: “Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore”.

E aveva aggiunto: “Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare”.

Per fortuna la rabbia è presto svanita dal cuore di Malgioglio e tutto grazie a Fiorello: durante la puntata che ha visto ospite Mahmood è riuscito a far mettere una pietra sopra al dissapore tra i due artisti. Il conduttore ha infatti telefonato a Cristiano in diretta: “Alessandro (Mahmood, ndr) mi ha fatto arrabbiare ma adesso mi è passata. Come quelle tigri che quando le accarezzi poi diventano morbide. Sono nella fase morbida. (…) Mi sono incazzato perché ci sono brani iconici che devono rimanere iconici”, ha spiegato l’artista.

Mahmood ha prontamente replicato: “Malgy la mia Cocktail d’amore l’ho scritta dopo che sono andato a Berlino a ballare a una serata che si chiama così in onore della tua canzone. Era un omaggio”. A quel punto è arrivata la risposta di Malgioglio sul filo dell’ironia: “Con Mahmood siamo amici, io lo stimo e lui lo sa benissimo. Anche se, devo essere sincero, non lo ascolto mai“.