Fonte: IPA Fiorello, lo scherzo a Giorgia Meloni su "Viva Rai 2"

È stato un lungo fine settimana lontano dallo spassoso programma radiofonico – in streaming anche su RaiPlay – Viva Rai 2, condotto da Fiorello accompagnato da un’allegra banda di guasconi. Anche questo lunedì, la comitiva è tornata per dare il buongiorno agli italiani e a una in particolare. L’episodio di oggi lunedì 13 novembre ha visto Giorgia Meloni protagonista indiscussa.

L’agenda politica di Fiorello

“Ci siete mancati! Ho passato un brutto weekend. Chiedevo continuamente a mia moglie: dov’è il mio pubblico?” così ha esordito, in diretta dal bar di Guerre Stellari, tra Pino Tiburtino e Er Poeta, Fiorello. Che, per iniziare col botto, è passato poi a parlare di attualità, ma in un modo tutto suo: “Buttiamoci sul buonumore, parlando di politica!”

E tirando in ballo fin da subito la premier, lo showman amico di Amadeus afferma: “Noi, del resto, siamo Tele Meloni: se non fossi amico di Giorgia, mica saremmo in onda. Con un altro governo, ci avrebbero fatto fare al massimo Protestantesimo o la Melevisione”. E forse grazie proprio ai giusti agganci, Rosario tira fuori un block notes molto importante, che pare racchiudere l’agenda politica di Giorgia Meloni.

Ecco i programmi del capo di Stato, secondo Fiorello: “Far scrivere sulla targhetta del campanello di casa: Giorgia Meloni, premier a vita; chiamare Max Tortora per organizzare uno scherzo telefonico a Putin; regalare a Salvini il ponte sullo stretto Lego; prenotare le vacanze in Albania; far vedere agli italiani i balletti di Luca Tommasini (quelli col nude look) per aumentare la natalità”.

E, continuando sul tema politico, Fiorello passa poi a parlare dello sciopero previsto per venerdì prossimo e organizzato dal leader della Cgil Landini: “È il famoso ponte: alla manifestazione, tutti col trolley. Però alla nostra età, il ponte non è quello sullo stretto, bensì quello tra i denti”.

E lo showman non dimentica neppure la rivale di Giorgia Meloni, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: “Alla manifestazione del Pd, i 50.000 in piazza gridano: Elly non ci abbandonare! Quello è anche lo slogan di Fratelli d’Italia! Del resto Elly Schlein ha visto tutta quella gente in piazza e subito si è domandata: dov’è che ho sbagliato?”. Parlando poi di figli, Fiorello afferma che “i figli ci imitano. Il figlio di Renzi, per esempio, ha litigato col figlio di Calenda”.

Mahmood e Malgioglio, pace in diretta

Su Viva Rai 2 si è poi passato a parlare di musica, grazie all’ospite speciale di puntata: Mahmood, fresco di lite con Cristiano Malgioglio, che ha accusato il cantante di avergli rubato il titolo della famosa canzone Cocktail d’amore. L’autore di Soldi aveva già risposto alle accuse, ma grazie all’aiuto di Fiorello è finalmente riuscito a chiudere la diatriba.

In collegamento telefonico, il grande paroliere Malgioglio ha mostrato il suo lato più tenero: “Fiorello sei bellissimo. Alessandro (Mahmood, ndr) mi ha fatto arrabbiare, ma ora mi sono calmato. Sono come quelle tigri che, dopo che le hai fatte infuriare, le accarezzi e tornano morbide”. A puntata terminata, il paroliere ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae in compagnia del vincitore di Sanremo: “gli voglio bene e gli auguro tutto il successo del mondo. E lui lo sa”. E pace è fatta.