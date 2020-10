Che fine ha fatto Whoopi Goldberg

editato in: da

Impossibile non sorridere ancora, ripensandola nelle vesti della scatenata Suor Maria Claretta, protagonista di Sister Act: l’attrice Whoopi Goldberg ha avuto in quell’occasione la possibilità di sfoggiare non solo le sue doti recitative, ma anche la sua voce incantevole. Ma che fine ha fatto oggi?

Nata a New York nel 1955, Caryn Elaine Johnson era una bambina prodigio, che ad appena 8 anni ha debuttato in teatro. Da quella ragazzina spigliata e dal brillante futuro nel mondo dello spettacolo è emersa Whoopi Goldberg, un’attrice che ha segnato il cinema internazionale con un record che in pochi altri hanno saputo eguagliare, nel corso dei decenni. La sua è una personalità spumeggiante e a tratti bizzarra – basti pensare al suo nome d’arte, dietro cui si cela una storia fatta di cuscini che simulano il rumore di flatulenze.

Da ragazza, appassionata di musica e di teatro, Whoopi ha deciso di lasciare la scuola e dedicarsi ai musical di Broadway. È in questo periodo che ha dovuto affrontare problemi di tossicodipendenza, superati grazie all’aiuto di un assistente sociale che è diventato anche suo marito per qualche anno. Prima di arrivare al successo, la Goldberg ha dovuto fare molta gavetta e, per mantenersi, fare anche molti lavoretti. Sapevate che è stata lavapiatti, muratrice e persino truccatrice presso un’azienda di pompe funebri?

Tuttavia, quando il successo ha infine bussato alla sua porta è stato travolgente: nel 1985, Steven Spielberg l’ha scelta come protagonista per il film Il colore viola, che le ha dato il suo primo Golden Globe e una nomination agli Oscar. Attrice dal grande talento, in grado di recitare ruoli comici e parti molto più impegnate, ha dato vita ad un personaggio straordinario: quello della sensitiva Oda Mae Brown, nel romantico film Ghost – Fantasma con Patrick Swayze e Demi Moore. Proprio questo ruolo l’ha portata a guadagnare il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista.

Citare tutti i successi di Whoopi Goldberg sarebbe davvero un’impresa, ma merita almeno una menzione il record cui avevamo accennato prima: l’attrice è stata una delle poche ad aver conseguito un EGOT, ovvero ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award – tra l’altro in appena 17 anni, una delle più rapide scalate alla classifica. Il Grammy e l’Oscar, come già visto, sono arrivati rispettivamente per Il colore viola e per Ghost – Fantasma. L’Emmy è invece dovuto alla trasmissione tv Beyond Tara: La vita straordinaria di Hattie McDaniel, mentre il Tony Award lo ha conquistato con il musical Millie.

Whoopi Goldberg ha avuto una vita movimentata anche dal punto di vista sentimentale. Negli anni ’70 è stata sposata con Alvin Martin, l’assistente sociale che l’ha aiutata a disintossicarsi dalla droga. Da questa relazione è nata l’unica figlia dell’attrice, Alex Martin – anch’essa dedicatasi al mondo dello spettacolo. Nel 1986, Whoopi è convolata in seconde nozze con David Claessen, divorziando solo tre anni dopo. Mentre nel 1994 ci ha riprovato, stavolta con l’attore Lyle Trachtenberg, ma il matrimonio è durato appena un anno.

Oggi, Whoopi Goldberg è una donna molto impegnata: sul fronte professionale, ha annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2006. E se in effetti da quel momento non ha più avuto ruoli famosi al cinema, è pur vero che questo le è servito per concentrarsi su produzioni indipendenti, ma anche su tv, teatro, doppiaggio e molto altro ancora. Ha anche imboccato la carriera di scrittrice, con un discreto successo, ma ha continuato sempre a tornare al suo primo grande amore. E senza dubbio si gode la sua splendida bisnipotina: ebbene sì, la Goldberg è diventata bisnonna ad appena 59 anni!

La sorpresa più grande, tuttavia, è arrivata durante un’intervista a Che Tempo Che Fa, nell’ottobre 2020: l’attrice ha infatti annunciato di essere al lavoro su Sister Act 3, il nuovo capitolo della ‘saga’ che le ha dato tanta notorietà negli anni ’90. E siamo sicuri che anche questa volta il successo sarà travolgente.