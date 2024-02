Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Non solo uomo di grande fascino, ma anche cantautore dal talento incredibile: Francesco Renga è uno degli esponenti più importanti della musica pop italiana dagli anni ’90 ad oggi, seppur la sua carriera non sia iniziata da solista. Forse lo ricordate, infatti, come membro del gruppo dei Timoria, con cui esordisce ancora giovanissimo sulla scena musicale del nostro Paese. Nel 1998, a causa di alcuni dissapori con un collega, Renga decide di lasciare la band e debuttare da solo.

Il successo non si fa attendere: un paio d’anni dopo pubblica il suo primo album e, nel 2001, partecipa al Festival di Sanremo tra i Giovani con il singolo Raccontami…, con cui vince il Premio della Critica. Ci riprova l’anno seguente tra i Big, stavolta con la toccante canzone Tracce di te, dedicata a sua madre prematuramente scomparsa. E infine ci riesce nel 2005, quando vince il Festival di Sanremo con la splendida Angelo.

Da quel momento la sua carriera non si è più arrestata: Francesco Renga vanta numerose collaborazioni con cantautori celebri, diversi album pubblicati e tantissime canzoni che ci hanno fatto innamorare. Nel frattempo approda anche in tv, come giudice d’eccezione ad All Together Now. Nel 2024, partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo assieme a Nek. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni, da dedicare ad una persona speciale.

Frasi d’amore Francesco Renga

Francesco Renga ha scritto alcune delle ballad più romantiche degli ultimi decenni: alcune, probabilmente, sono state dedicate alla donna che per tanto tempo è rimasta al suo fianco, e della quale il gossip non ha mai smesso di parlare. Si tratta di Ambra Angiolini, con cui ha avuto una relazione di 11 anni e due figli. Ecco alcune delle strofe più dolci e toccanti tratte dalle sue canzoni.

Dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà ormai lasciato segni che non vuoi, dimmi che tu ci sarai quando la malinconia vestirà i ricordi della vita mia. (Ci sarai)

Ti guardo, mi perdo, sento il mio cuore che si ferma davanti a te, resto immobile, resto immobile e sono spettatore inutile, l’unico superstite della bellezza che somiglia a te. (Immobile)

Un’ora fa non c’eri ed io ti cercavo dentro libri non ancora letti e nemmeno scritti, “ti amo” con tre sillabe, ma ne vorrei moltissime di più per dimostrartelo, ti prego di non smettere di credermi sulla parola perché puoi capirmi solo tu. (Rimani così)

Guardo il cielo sopra la città che sta morendo, penso che forse non te l’ho mai detto, ma era una vita che ti stavo aspettando. Perché non solo sei bellissima, ma la più bella del mondo, mentre ti guardo sognare io penso era una vita che ti stavo aspettando, stringimi adesso. (Era una vita che ti stavo aspettando)

Sei la sorpresa di un raggio di sole in una giornata di pioggia in città, un po’ di pace tra tutto il rumore che c’è intorno a me. (La sorpresa)

Sulla pelle, nella bocca quel sapore, cosa ci facciamo con il nostro amore? Troppo grande per poterlo conservare, lasciati guardare e fammi scomparire, mordere il tuo sorriso fino a cancellarlo. (Paura)

Guardi il mondo ma non è così che si cresce, o forse sì, io non lo so, ma tu non perderti mai, così per sempre sarai una stella che brilla ed io saprò dove sei. (Per sempre)

Luci che rubano la notte a questa valle, sparse brillano, quando finirà? Resterò qui seduto ad aspettare il sonno, dolce attesa, quando finirà? Respiro un freddo che condensa anche le idee, rimani qui vicino a me almeno tu. (Rimani qui)

Andiamo fuori da qui, la notte sta finendo e ho voglia di sognare, è tutto in ordine, sì, il mare sullo sfondo e stelle lì a guardare, come piace a me, come piace a noi. (Come piace a me)

Tu fidati di me, ti porto dove tutto può iniziare ancora, giorni migliori di questi verranno e saranno lucenti, come nuovi risvegli nel momento in cui ti arrendi, giorni migliori di questi verranno di nuovo a salvarci dai soliti impegni, dalle tue paure, dai miei sbagli. (I nostri giorni)

Frasi Francesco Renga su un amore finito

Quando un amore finisce, lascia una cicatrice profonda che spesso diventa difficile riuscire a guarire. E Francesco Renga ne ha una sulla sua pelle, quando la relazione con Ambra si è conclusa, nel 2015. Nelle sue canzoni ci sono amarezza e sofferenza, dolore e rassegnazione: abbiamo raccolto alcune delle frasi più toccanti (e talvolta persino strazianti) delle sue canzoni che parlano di un amore finito.

Guardo in faccia la realtà, sai di un altro e adesso che si fa? Ora che si fa? Meravigliosa, la luna tra le nuvole, meravigliosa stanotte per fortuna ho te, fai l’offesa, amore lascia perdere, torno a casa e adesso voglio solo te, ma guarda che sfortuna, la luna. (Meravigliosa)

E non importa se sono più bravo a parlare o a lasciare cadere ogni tua minima provocazione che mi ferisce anche senza colpire, noi cercheremo l’amore altrove, solo una cosa rimane sicura, ognuno avrà la propria vita e proprio questo fa paura. (L’amore altrove)

Ora che non vedi più il colore dei miei occhi, ora che nemmeno tu sai la maschera che metti, adesso porta via tutte le scuse e questa ipocrisia che da oggi è solamente roba tua, ora che lo so quanto mi costa averti ancora dentro. (Immune)

Dentro quali occhi hai trovato il tuo rifugio? Quali mani hai stretto mai? Quali braccia ti hanno avuto? So che stanotte forse morirò, che pregare non mi servirà, io devo fare i conti con la verità, niente di noi sarà. (La nuda verità)

Ti prego non guardarmi così che fai ancora più male, e togli la dolcezza dai tuoi occhi e fammi respirare, che quando stai perdendo non ti puoi ritirare, devi finire il gioco o non ti fanno più giocare. (Improvvisamente)

Scivola senza rumore lungo i tuoi fianchi ora che non c’è colore, adesso che mi manchi, oltre le stelle ai confini del mare, tra nuvole e sale ti cercherò. La vita è altrove, non chiedermi dove, che dirtelo adesso io non lo so, ora che tu non ci sei niente è più come vorrei. (Nuvole e sale)

Dimmi come riuscirai a pensare ancora a noi e non morire, come te, come fare finta che, come l’aria se non c’è posso vivere, come noi, come il mondo intorno che gira ancora senza fine. (Come te)

Ho raccolto stelle in un cartone, le tengo qui per te, tra le lettere spedite senza nome, e ho cassetti pieni di parole che non dico più, sacrifici sull’altare dell’amore, l’amore mio per te. (Ho ma non ho)

Ed il giorno esplode sopra la città, con il suo rumore arriva fino qua, la luce si diffonde e cancella le domande che mi hai lasciato qui. Sento un vuoto dentro che non riempirà nemmeno il sole, non lo sai ma ti nasconderò vicino a me, tra le parole. E adesso sono qui seduto a questo tavolo, a scrivere che sì, in fondo è stato meglio perderti. (Alba)

Frasi Francesco Renga dalla canzone “Angelo”

Grazie al brano Angelo, pubblicato nel 2005, Francesco Renga ha vinto il Festival di Sanremo: estratto dalla riedizione del suo terzo album Camere con vista, è una canzone strappalacrime che, come lui stesso ha rivelato, è stata scritta appositamente per sua figlia Jolanda. Una volta ottenuta la vittoria sul palco dell’Ariston, il singolo ha raggiunto la vetta di ogni classifica e si è qualificato disco d’oro. Ecco le sue strofe più belle.

Ma questa paura per te non passa mai, angelo, prenditi cura di lei, lei non sa vedere al di là di quello che dà, e l’ingenuità è parte di lei che è parte di me.

Cosa resta del dolore e di preghiere, se Dio non vuole? Parole vane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli è questa la realtà? Ed è una paura che non passa mai.

Notte fonda senza luna, e un silenzio che mi consuma, il tempo passa in fretta e tutto se ne va, preda degli eventi e dell’età.

Angelo, prenditi cura di lei, lei non sa vedere al di là di quello che dà e tutto il dolore che grida dal mondo diventa un rumore che scava profondo nel silenzio di una lacrima, lei non sa vedere al di là di quello che dà, l’ingenuità è parte di lei che è parte di me.

Frasi Francesco Renga sulla vita

Certe volte la vita colpisce duro, ed è importante riuscire ad alzarsi e a trovare la motivazione per andare avanti. Francesco Renga, in alcune sue bellissime canzoni, ci offre spunti di riflessione molto profondi, da leggere e rileggere anche nei momenti di difficoltà. Ecco alcune delle frasi più toccanti tratte dai suoi brani famosi.

La vita cos’è, discariche di sentimenti e tutto scritto già, e tutto finirà in un istante, un colpo di pistola, e il male si consola rapidamente. Adesso ricordi quello che vuoi, solamente un giro in giostra anche per lui, ed è ormai troppo tardi e ora lo sai, il destino ineluttabile, una sola vita è possibile. (La vita possibile)

Forse sì, forse è così che si vive veramente e si illumina per sempre, forse sì, forse è tutto qui e domani è un altro giorno e non ci sarà ritorno. La vita che passa di qui a volte finisce così. (Alzando la musica)

C’è un posto dentro me che non ti mostrerò, è un posto freddo, lì c’è un uomo stanco che tra le sue maschere continua a vivere qualcosa che non c’è, ed ogni volta lui si accorge che è solo. Io non voglio esser solo. (Solo)

E a cosa serve imboccare l’autostrada senza un motivo o un posto dove andare, se non hai più vent’anni e la radio resta l’unico rumore, nessuno che c’ha voglia di ascoltare, mi affaccio su tutto, ma chi si affaccia su di me? (Oltre)

Poi sorridere a chi non lo sa quanto male fa ricordare di noi, porto dentro l’anima questa pena che si confonde con la realtà. (Uomo senza età)

Il tempo è come un’altalena, ti illude e poi ti butta giù, come un pugnale dritto nella schiena, se ci pensi non ti passa più. E cerchi un motivo per sentirti vivo, ché non ti passa più, la noia che punge, il tempo che stringe, non ti passa più. (Non ti passa più)

E un giorno troverai tra le cose di sempre un’attesa novità, allora capirai cosa è stato a cambiarti la vita, e perché quella volta è finita così. E puoi gridare, farlo a pezzi, ma nessuno ti aiuterà, e come una foglia cadrà preda dei venti. (Preda dei venti)

Le frasi più belle delle canzoni di Francesco Renga

Infine, abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle tratte dalle canzoni di Francesco Renga, strofe divertenti e profonde, che lasciano un segno e non si dimenticano facilmente. Puoi dedicarle ad una persona speciale o condividerle quando ti senti dell’umore giusto, scegliendo le tue preferite. Leggiamole insieme.