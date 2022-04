Frasi sull’amicizia: le più belle da dedicare in ogni momento

Non è facile spiegare l’amicizia, né ci riesce descriverla: nel corso delle epoche, ci hanno provato tutti, dagli scrittori ai filosofi, ed è un tema che è stato protagonista di canzoni, film, così come della saggezza popolare. Chi sono gli amici, davvero? Persone speciali, certo, punti di riferimento: qualcuno su cui sappiamo che possiamo contare, sempre. Non importa il bel tempo, il cattivo tempo; non importa se per un sorriso o per una lacrima, gli amici ci sono. Si vogliono bene, si perdonano, si tengono per mano: guardano al futuro, ai progetti di vita, ai sogni, ai segreti custoditi nelle notti. Questo e molto altro è descritto nelle frasi sull’amicizia più belle di sempre, che DiLei ha raccolto per voi.

Frasi celebri sull’amicizia

Poeti, scrittori, filosofi: tutti hanno scritto (o cantato) dell’amicizia. Perché è il legame più duraturo: è quel rapporto che impariamo a instaurare sin da bambini. Grazie agli amici, siamo in grado di affrontare le tempeste, di superare ogni momento o ostacolo, di sorridere dei guai, di gioire delle piccole cose, così come dei grandi avvenimenti. Scopriamo le frasi celebri sull’amicizia più belle di sempre.

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Non esistono buoni amici o cattivi amici, esistono solo amici, persone che hanno costruito la loro casa nel tuo cuore. (Stephen King)

Un’amica vera la riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questa è una vera amica, colei che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword)

Frasi sull’amicizia vera e sincera

Quando possiamo definire l’amicizia vera e sincera? Tutti noi abbiamo almeno un buon amico: è l’amico del cuore, l’amica del cuore. La persona su cui possiamo contare, a cui scriviamo o che chiamiamo quando ci succede qualcosa, di brutto o di bello: perché è il nostro punto di riferimento. Ed ecco che le frasi sull’amicizia vera e sincera ci ispirano a celebrare questo legame unico.

Una vera amicizia moltiplica i beni della vita e divide i suoi mali. Sforzati di avere amici, perché la vita senza amici è come la vita in un’isola deserta. Trovare un vero amico nell’arco di una vita è una vera fortuna, mantenerlo è una benedizione.

(Baltasar Gracian)

(Baltasar Gracian) L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

Una delle più gran consolazioni di questa vita è l’amicizia; e una delle consolazioni dell’amicizia è quella di avere qualcuno a cui confidare un segreto. (Alessandro Manzoni)

Frasi per la migliore amica

Chi è la migliore amica? Un faro di speranza, l’ancora che afferriamo durante le tempeste, la persona senza la quale saremmo indubbiamente diversi. Le frasi per la migliore amica sono un modo per ringraziarla di quello che ha fatto per noi (e che continuerà a fare). Del resto, le migliori amiche sono le sorelle che ci scegliamo: un pezzo di famiglia.

Credo del resto che l’amicizia possa paragonarsi a una figura di danza ben riuscita, ci vogliono molto slancio e molto controllo, molta energia e tanta delicatezza, molte parole e molti silenzi e soprattutto molto rispetto. (Marguerite Yourcenar)

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore nasce un’emozione che non se ne va. Non so dirti come ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo. Che ci porta in alto, oltre l’altra gente, come fare un salto nell’immensità. E non c’è distanza, non ce n’è abbastanza se tu sei già dentro di me, per sempre. (Laura Pausini, Le cose che vivi)

Ogni amica rappresenta un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo, ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo. (Anaïs Nin)

Frasi sull’amicizia del Piccolo Principe

Ci sono tanti libri e opere letterarie che hanno affrontato l’amicizia: un argomento che ha ispirato tantissimi scrittori, soprattutto alla ricerca di una definizione per tratteggiare al meglio il legame. Le frasi sull’amicizia del Piccolo Principe sono a dir poco meravigliose: omaggiano il sentimento che lega due amici in modo particolareggiato, con gli occhi da bambino, una visione pura e sincera.

Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano le cose già fatte nei mercati. Ma siccome non esistono mercati che vendono amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomesticami!

Fa bene l’aver avuto un amico, anche se poi si muore. Io, io sono molto contento d’aver avuto un amico volpe…

Di notte, ricordati di guardare le stelle. Dove sto io è troppo perché possa mostrarti dove si trova la mia. Meglio così. La mia stella sarà per te una qualsiasi, e allora ti farà piacere guardarle tutte… Saranno tutte tue amiche.

Frasi sull’amicizia di Madre Teresa di Calcutta

Madre Teresa di Calcutta ha provato a spiegarci l’amicizia come rapporto che lega profondamente due persone, ma non solo: è anche il modo che abbiamo per prenderci cura del prossimo e per dimostrargli tutto il nostro amore e la gratitudine per essere presente nella nostra vita. Le frasi sull’amicizia di Madre Teresa di Calcutta sono a dir poco profonde: toccano la nostra anima.

Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori.

Non aspettatevi che il vostro amico sia una persona perfetta. Ma aiutate il vostro amico a diventare una persona perfetta. Questa è la vera amicizia.

Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà.

Frasi sull’amicizia dei filosofi

Ma l’amicizia non è un legame nuovo, non è un patto che si è instaurato nel tempo: se è vero che l’uomo è un animale sociale, come siamo stati definiti da Aristotele, è altresì vero che sin dall’antichità abbiamo stretto patti e alleanze tra uomini e donne. Ed è così che le frasi sull’amicizia dei filosofi ci permettono di comprendere come il rapporto di amicizia non sia mai cambiato nel tempo: è sempre stato un porto sicuro.

Apposta noi ci procuriamo amici e figli! Perché quando noi, divenuti più vecchi, cadiamo in errore, voi che siete più giovani, al nostro fianco, raddrizziate la nostra vita nelle opere e nelle parole. (Socrate)

La medesima persuasione che ci incoraggiò a credere che nessun male è eterno o lungamente duraturo ci fa anche ritenere che la sicurezza più grande che si attui nelle cose finite è quella dell’amicizia. (Epicuro)

Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni. (Aristotele)

Frasi sull’amicizia a distanza

Quant’è difficile essere distanti, lontani dagli amici. Sì, è vero: a volte i chilometri possono separarci dai nostri più cari amici, dalle persone che sono come la nostra famiglia, quei legami non di sangue ma fondamentali. Le frasi sull’amicizia a distanza ci aiutano a capire che, per fortuna, per voler bene a un amico, non è necessario abitare vicini: certi legami resistono a tutto, anche alle distanze e al tempo.

Nessun luogo è lontano. Può forse una distanza materiale separarci davvero dagli amici? Se desideri essere accanto a qualcuno che ami, non ci sei forse già? (Richard Bach)

Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici? (Khalil Gibran)

L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri. (Susanna Tamaro)

Frasi sull’amicizia tratte dalle canzoni

Oltre a essere stata protagonista di romanzi e di film, l’amicizia è stata anche inclusa in alcune canzoni meravigliose, italiane e non solo: perché questo legame è universale, e in ogni parte del mondo le persone cantano per lei, scrivono canzoni, cercano le note migliori, le melodie più dolci. Le frasi sull’amicizia tratte dalle canzoni sono perfette da dedicare.

Io so che ci sei, tu sai che ci sono se hai bisogno di me! L’amico che hai non si è mai fatto negare, nel bene o nel male! Se avanza qualcosa, divido con te. (L’amico che hai, Biagio Antonacci)

Con un amico vicino si può parlare. Con un amico vicino ti puoi sfogare. Perché un amico vicino di commenti non ne fa. Rimane qualche domanda senza risposta. (Con un amico vicino, Bono, Mingardi)

Lo so noi siam così, inseparabili. Dammi la luna, dammi le stelle, prendi dal cielo quelle più belle. Niente al mondo è più importante della mia amica del cuore. (La mia amica del cuore, Gazosa)

Frasi sull’amicizia tratte dai film

Quanti film sono stati girati sull’amicizia, e quante volte l’abbiamo vista sul grande e sul piccolo schermo: dai film alle serie TV, dalle pellicole al cinema fino ai documentari, è un legame commovente, che ispira e che ci è di enorme aiuto in tantissime situazioni. Con le frasi sull’amicizia tratte dai film, possiamo emozionarci (e prendere spunto per una dedica profonda).

È questo il bello dell’amicizia: capire le esigenze dell’altro ed esaudirle ancora prima che ci vengano chieste. (Saturno contro)

L’amicizia non dura quarant’anni per magia, bisogna lavorarci parecchio; è come con i tuoi risparmi: non crederai mica che da vecchia ti svegli la mattina e trovi un mucchietto di soldi che ti aspetta? (Sex and the City)

I buoni amici sono come le stelle: non sempre le vedi, ma sai che sono sempre lì. (Winnie the Pooh)

Frasi sull’amicizia tra donne

Quant’è bella l’amicizia tra le donne; quanta forza c’è in questo legame, che è più di una sorellanza. L’amica del cuore è la persona a cui confidiamo tutti i nostri segreti, tutti i nostri desideri: è lei che ci conosce più di chiunque altro al mondo, forse più del nostro amore. Celebriamola con le frasi sull’amicizia tra donne più emozionanti di sempre.

La migliore amica è quella che conosce la canzone del tuo cuore; e che te la canta quando tu ne scordi le parole. (Amy Tan)

Le amiche si meritano. E bisogna meritarle sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. (George Bernanos)

Una vera amica è colei che ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Márquez)

Frasi per augurare il buongiorno a un’amicizia

Chi dice che il buongiorno si invia solo alla persona amata? Perché, sì, possiamo “amare” anche un’amicizia, in modo diverso. Ed è così che, quando ci svegliamo, vogliamo augurare solo il meglio a chi è al nostro fianco, e farlo nel migliore dei modi, con alcune citazioni splendide: una raccolta di frasi per augurare il buongiorno a un’amicizia speciale.

Buongiorno a chi crede ancora in qualcosa, a chi vive forte e sbaglia, a chi è spettinato perché gli piace andare contro vento, a chi sa che tutto quello che conta è l’inaspettato. (Fabrizio Caramagna)

Ci si dovrebbe svegliare ogni giorno con: un bacio della persona amata, le coccole del cane e le fusa del gatto, l’adrenalina di una bella notizia, il piacere del caffè e qualcosa di divertente che faccia sorridere. (Lucrezia Beha)

Fra speranza e affanni, fra timori e rabbia, immagina che l’alba di ogni giorno sia l’ultima per te: le ore che seguiranno e non speravi più saranno tutte un incanto. (Orazio)

Frasi per augurare un buon compleanno all’amica

Come augurare il buon compleanno all’amica del cuore? Con alcune citazioni speciali! Non dimentichiamo mai l’importanza di allegare un biglietto di auguri al suo regalo, al pensierino, anche fatto a mano. Le amiche non necessitano di regali costosi o di doni firmati: è il bene quello che conta. Diamo un’occhiata alle frasi per augurare buon compleanno all’amica.

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sé, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey)

Frasi brevi sull’amicizia per bambini

Come spiegare l’amicizia ai bambini? Non è facile descrivere questo rapporto, un legame che va oltre le parole in alcuni casi, un sentimento che abbraccia il bene e l’amore, che ci fa sentire invincibili. Con alcune frasi brevi sull’amicizia per bambini, abbiamo modo di insegnare ai piccoli il più profondo dei legami.

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me. (Henry Ford)

L’unico modo per avere un amico è esserlo. (Ralph Waldo Emerson)

Lo sai cosa vuol dire essere amici? Vuol dire che non mi tradisci mai. Che io ci credo, a tutto ciò che dici, che io mi fido, di tutto ciò che fai. Vuol dire fare insieme tanta strada. Vuol dire che qualunque cosa accada io da te non m’aspetto nessun male. È questo, amico mio: mai nessun male. (Bruno Tognolini)

Frasi divertenti sull’amicizia

Ci vuole anche un po’ di leggerezza a questo mondo, ed è così che le frasi sugli amici non sono solo riflessive, profonde o significative, ma possono essere super simpatiche! Con le frasi divertenti sull’amicizia, che possiamo dedicare agli amici più ironici, è possibile farsi una risata insieme sul significato di questo legame da un punto di vista “irriverente”.

Nel mondo, esistono tre tipi di amici: quelli che vi amano, quelli che non vi danno la giusta attenzione e quelli che vi detestano. (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)

Apprezzo un amico che per me trova il tempo tra gli appuntamenti della sua agenda, ma tengo caro l’amico che per vedermi non consulta neanche la sua agenda. (Robert Brault)

Dite che gli amici nel bisogno sono rari? Al contrario! Non appena si è stretta amicizia con uno, ecco che si trova subito nel bisogno e vorrebbe farsi prestare del denaro. (Arthur Schopenhauer)

Frasi sull’amicizia falsa

Quando l’amicizia è falsa, è per noi davvero difficile accettare che una delle persone che reputavamo più importanti nella nostra vita ci ha tradito. A volte non lo accettiamo, in altre occasioni dobbiamo, andiamo avanti, ma non dimentichiamo. Alcune frasi sull’amicizia falsa possono tornare utili per metterci in guardia da chi abbiamo al nostro fianco.

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas Sr.)

I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono: i falsi amici vedono allo stesso modo i tuoi errori e li fanno notare agli altri. (Fliegende Blätter)

Gli adulatori somigliano agli amici come i lupi ai cani. (John Jay Chapman)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francis Bacon)

L’amicizia è rara perché è scomoda. (Roberto Gervaso)

Frasi sulla delusione in amicizia

L’amicizia non è – per fortuna – sempre falsa, ma a volte può causare una delusione. Ciò non significa che bisogna dirsi addio, ma abbiamo la possibilità di perdonare, di accettare il torto che ci è stato fatto, o semplicemente di allontanarci. La scelta è solo nostra: le frasi sulla delusione in amicizia danno la possibilità di riflettere sul da farsi.

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

Sbarazzarsi di un amico fidato è lo stesso, per me, che sbarazzarsi della propria vita. (Sofocle)

Un’amicizia finisce quando scopri che l’amico eri soltanto tu. (Snoopy, Charles M. Schulz)

Proverbi sull’amicizia

Quanti proverbi sull’amicizia esistono? Tantissimi! Non poteva di certo mancare la saggezza popolare nelle frasi sull’amicizia scelte da DiLei. Grazie alle metafore e ai modi di dire, possiamo anche approfondire altri lati dei nostri amici: alcuni detti sono simpatici, mentre altri cercano di metterci in guardia dalle false amicizie. Scopriamo molti dei proverbi sull’amicizia.

Prima di scegliere l’amico bisogna averci mangiato il sale sette anni.

L’amico è come il vino; se è buono, col tempo migliora.

Un vero amico è quello che entra quando il resto del mondo esce. (Proverbio inglese)

Frasi sull’amicizia tra uomo e donna

Esiste l’amicizia tra uomo e donna? Assolutamente sì! Un legame quasi fraterno, che si basa su alcune caratteristiche precise: la sincerità, l’aiuto, il supporto, il divertimento, la leggerezza. Quando un uomo e una donna diventano amici, lo sono spesso per sempre: perché c’è un pizzico di amore nel loro rapporto, ma non è romantico. Va ben oltre tutto: le frasi sull’amicizia tra uomo e donna ci permettono di comprenderlo a fondo.