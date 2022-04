Frasi sull’amicizia tra uomo e donna: i pensieri più belli e profondi

Le frasi sull’amicizia tra uomo e donna ci fanno comprendere il grande valore di questo legame, indubbiamente spesso messo in discussione. Quante volte abbiamo sentito dire che l’amicizia tra maschi e femmine non esiste? Ma non sempre è così: a volte è l’anticamera dell’amore, in altre occasioni è una forma di amicizia purissima, che si trasforma quasi in un legame familiare, come fratello e sorella. DiLei ha raccolto citazioni e aforismi sugli amici di genere diverso: frasi profonde e significative.

Frasi sull’amicizia tra uomo e donna

Perché si crede che l’amicizia tra uomo e donna non sia possibile? In realtà è uno dei temi più affrontati nel corso dei secoli, e persino gli Antichi Greci si sono espressi a riguardo. Forse perché l’amore è il sentimento più diffuso, ma questo non significa che uomini e donne non possano essere amici veri e sinceri. Un rapporto che si costruisce sulla sincerità e sulla fratellanza: le frasi più belle sull’amicizia tra maschi e femmine.

Uomini e donne possono essere amici, ed è quello che dobbiamo essere. Parte del problema è che non siamo abbastanza amici. I nostri rapporti sono negoziati, e questa non è amicizia. (Hill Harper)

Dicono che uomini e donne non possono essere amici, ma non è vero. (Ginnifer Goodwin)

Quel che rende indissolubile le amicizie e ne raddoppia l’incanto è un sentimento che manca all’amore: la sicurezza. (Honoré de Balzac)

L’amicizia tra persone di sesso diverso è una nobile pianta artificiale, ma richiede doti da giardiniere. (Lou Von Salomé)

E ricorda che l’amicizia fra una donna e un uomo è cosa rara e preziosa, assai più dell’amore: l’amore è in fondo una cosa piuttosto rustica, financo grezza, al confronto con l’amicizia. L’amicizia ha in sé anche una misura di finezza intellettuale, e di disponibilità generosa, e un sofisticato senso della misura. (Amos Oz)

Sono stata amata, amata, amata non abbastanza, ancora, perché non si ama mai abbastanza, poiché una vita non basta. E ho amato incessantemente. Nell’amore, nell’amicizia. Uomini, donne. (Frida Kahlo)

Nel bel mezzo di una crisi ho trovato la vera amicizia nelle donne; gli uomini sono troppo occupati dal loro naufragio. (Stendhal)

La vera amicizia, o almeno la sua luce più pura, non esiste forse che tra un uomo e una donna. L’amicizia tra gli uomini è alterata e spesso rovinata dall’interesse e dall’ambizione, dal desiderio di preminenza, dalle collisioni dell’amor proprio, da un agonismo acceso. E l’amicizia tra donne è spesso esacerbata da una certa rivalità, da uno sguardo invidioso e vanitoso, da alcune dispute troppo vive e spesso foriere di incomprensioni, da segreti rivelati e traditi. (Fabrizio Caramagna)

Riflessioni sull’amicizia tra maschi e femmine

Le riflessioni sugli amici di genere diverso ci possono far comprendere come mai questo rapporto sia stato tanto messo in discussione nel corso dei secoli. Ci sono autori che hanno scritto con la loro verve e ironia delle citazioni molto profonde ma anche riflessive: l’amicizia può trasformarsi in amore, e viceversa, è sempre accaduto. Ma ciò non significa che questo legame debba passare in secondo piano, perché è tra i più leali che ci siano al mondo.

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite. (Oscar Wilde)

Mi piacerebbe aver visto una relazione uomo-donna che non aveva niente a che fare con l’innamoramento. Mi piacerebbe dimostrarlo, anche in TV – anche se non è vero! – che uomini e donne possono essere amici senza alcun tipo di coinvolgimento. (Nana Visitor)

L’amore esige intimità; l’amicizia rispetto. (Roberto Gervaso)

Amore e amicizia si escludono a vicenda. (Jean de La Bruyère)

Scegliti come sposa solo una donna che sceglieresti come amico se fosse un uomo. (Joseph Joubert)

L’amicizia fra due persone di sesso diverso o non è nulla o è amore. (Alphonse Karr)

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

Ditemi: l’amore è compreso nell’amicizia o l’amicizia nell’amore? (Gotthold Ephraim Lessing)

Tra un uomo e una donna, l’amicizia è soltanto un punto di passaggio per arrivare all’amore. (Jules Renard)

Una donna può essere amica di un uomo soltanto in questa successione: prima conoscente, poi amante, quindi amica. (Anton Čechov)

L’amore incomincia dall’amore, e dalla più forte amicizia non si riuscirebbe a passare che a un debole amore (Jean de La Bruyere)

Mi chiedi perché l’amicizia fra uomo e donna è impossibile… Non può esserci amicizia fra il prigioniero e il suo carceriere; l’amicizia è possibile solo fra due esseri umani alla pari, del tutto liberi dai legami imposti dalla società, dalla cultura e dalla civiltà. (Osho)

Lascia che l’amore entri celato sotto il nome di amicizia. (Ovidio)

L’amicizia dell’uomo e della donna è antichissima, oltre tutte le altre. (Torquato Tasso)

Queste storie d’amicizia tra uomo e donna raccontano la forma più rara e fragile di amicizia, la più arricchente. In esse il maschile e il femminile si integrano, senza competizione, senza seduzione e senza paura, nell’incontro amicale. (David Maria Turoldo)

Aforismi divertenti sull’amicizia tra gli uomini e le donne

Oltre alle frasi bellissime sugli amici, ci sono delle citazioni divertenti sull’amicizia tra maschi e femmine, che strappano un sorriso. Molte delle quali sono di Oscar Wilde, che ha ampiamente trattato il tema nei suoi libri, ma non solo.