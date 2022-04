Frasi sull’amore e sull’amicizia del Piccolo Principe: le più belle per ogni occasione

Ci sono delle opere letterarie che sono entrate nella storia: parliamo dei grandi classici, come Il Piccolo Principe, scritto da Antoine de Saint-Exupéry. Pubblicato nel 1943 per la prima volta, è diventato un testo estremamente importante per la letteratura: scritto con una chiave poetica e allegorica, in realtà il libro offre alcune profonde riflessioni, abbracciando temi importanti, come l’amicizia, l’amore, ma anche il senso della vita. Ricalcando le orme del Piccolo Principe, DiLei ha raccolto le frasi sull’amore e sull’amicizia più belle di sempre tratte dal libro, che si possono dedicare davvero in ogni occasione.

Frasi sull’amicizia tratte dal Piccolo Principe: le più belle di sempre

Il Piccolo Principe è uno di quei libri che tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita. In effetti, è più di un testo: è un’allegoria eterna, una vera e propria icona. Le Petit Prince – il titolo in lingua francese – è un capolavoro mondiale, un’opera tradotta in ben 250 lingue. E uno dei temi che affronta in modo maestoso è l’amicizia. Le citazioni e gli aforismi sull’amicizia all’interno de Il Piccolo Principe ci fanno davvero comprendere che per questo legame vale sempre la pena lottare, ma non solo. Del resto, è un enorme punto di riferimento per noi: gli amici sono quelle persone senza la quale saremmo più soli. Una raccolta delle frasi più belle sull’amicizia di Antoine de Saint-Exupéry.

Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano le cose già fatte nei mercati. Ma siccome non esistono mercati che vendono amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomesticami!

Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò a essere felice.

È il tempo che si è perduto per una persona a determinare la sua importanza.

Ho fatto di te mio amico e ora sei per me unico al mondo.

Non importa che tu non sia qui di persona finché sei qui nel mio cuore.

Dimenticare un amico è triste. Non tutti ne hanno avuto uno.

I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai: “Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?” Ma vi domandano: “Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?” Allora soltanto credono di conoscerlo.

E quando ti sarai consolato (ci si consola sempre), sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me. E aprirai a volte la finestra, così, per piacere … e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai” Sì, le stelle mi fanno ridere! “E ti crederanno pazzo. T’avrò fatto un brutto scherzo…

È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttate via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio.

Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.

Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare.

Fa bene l’aver avuto un amico, anche se poi si muore. Io, io sono molto contento d’aver avuto un amico volpe…

Frasi sull’amore tratte dal Piccolo Principe: le più emozionanti

Ci sono tanti motivi per leggere Il Piccolo Principe, ma anche per prendere spunto dalle sue frasi, che propongono delle riflessioni moderne. Nonostante siano passati decenni dalla sua pubblicazione, è ancora un libro attuale: la visione dei bambini è forse la più pura che esista. Una visione sul mondo semplice, pulita: non è contorta, non è ancora “sporcata” dalle avversità della vita. Ovviamente, oltre all’amicizia, non potevamo non raccogliere le citazioni più belle sull’amore dal Piccolo Principe: parole cariche di emozione e di significato, che riempiono il cuore.